Élections sénatoriales : stabilité à droite et retour du Rassemblement national

Les résultats des élections sénatoriales qui se sont tenues ce dimanche 24 septembre, confirment la stabilité de la chambre haute. Elle continue d'être dominée par les partis de droite et du centre, tandis que les partisans du président de la République se heurtent à des difficultés. Le Rassemblement national fait lui son retour au Palais du Luxembourg, avec trois membres élus.

La droite maintient son emprise

À 74 ans, Gérard Larcher (LR) est réélu dans les Yvelines pour un sixième mandat. Lui qui semble parti pour rempiler en tant que président du Sénat - le prochain vote aura lieu le 2 octobre - souligne l’importance de cette institution “en tant que contrepoids essentiel à la démocratie.”

Les Républicains observent toutefois une légère érosion de leur présence au Sénat, tablant désormais sur environ 140 sénateurs, en baisse par rapport aux 145 précédents. En revanche, le groupe allié de l'Union centriste, dirigé par Hervé Marseille, connaît un rééquilibrage favorable et vise désormais la soixantaines de membres. Au total, 170 des 348 sièges ont été réattribués pour six ans.

La majorité présidentielle en difficulté, Édouard Philippe en forme

Les macronistes, qui souffrent de leur faible ancrage local, essuient plusieurs revers. Le principal étant la défaite de la secrétaire d'État à la Citoyenneté Sonia Backès, battue au second tour en Nouvelle-Calédonie par l'indépendantiste Robert Xowie. Reste à voir si elle sera ou non maintenue au gouvernement. En parallèle, le parti Horizons d'Édouard Philippe semble en meilleure forme, avec quelques élus supplémentaires destinés à rejoindre le groupe des Indépendants au Sénat.

La gauche maintient sa position

Le groupe socialiste devrait rester la deuxième force au Sénat avec 64 sénateurs, selon les résultats préliminaires. Une performance rendue possible grâce aux accords entre les socialistes, les communistes et les écologistes dans plusieurs départements. L'ancien candidat écologiste à la présidentielle Yannick Jadot et le communiste Ian Brossat font ainsi leur entrée au Sénat.

Retour du Rassemblement national au Sénat

Enfin, le Rassemblement national, absent au Sénat depuis le départ de Stéphane Ravier chez Reconquête, a fait son retour à la Chambre haute en obtenant trois sièges : Christopher Szczurek dans le Pas-de-Calais, Joshua Hochart dans le Nord et Aymeric Durox en Seine-et-Marne.