Elections territoriales 2021 : participation en hausse à la mi-journée en Corse

Les 240.000 électeurs insulaires sont invités aux urnes pour renouveler les 63 conseillers de l'Assemblée de Corse.

Le choix portera ce dimanche sur l'une des 4 listes en lice, des listes portées respectivement par Gilles Simeoni, le président exécutif sortant, Laurent Marcangeli, le maire d'Ajaccio, Jean-Christophe Angelini, le maire de Porto-Vecchio et Paul Felix Benedetti.

Avant la proclamation des résultats de ce second tour de scrutin ce soir à 20H, la question de la journée porte sur le taux de participation.

La semaine dernière le taux d'abstention au premier tour avait été de 42,92% contre 47,83% en 2017.

Est-ce que la mobilisation en ce second tour de scrutin est plus forte que la semaine dernière ?

Sur le département de la Corse du sud on semble plus concerné que la semaine passée. Le taux de participation est de 24,6%, soit 4 point de plus que la semaine dernière à la mi-journée.

En Haute-Corse, le taux de participation est également en hausse, d'un tout petit point. A la mi-journée, la participation s'établit à 25,11% contre 24,15% la semaine passée à la même heure.