Elections territoriales : Avvene Corsu entre en campagne

Avvene Corsu sera des eléctions territoriales de décembre prochain. Christophe Canioni, son tête de liste, a dévoilé son projet. Il se dit notamment favorable à plus d’autonomie pour la Corse.

Avvene Corsu se lance dans la campagne des élections territoriales des 3 et 10 décembre. Christophe Canioni, le fondateur et chef de file du mouvement, et quelques-uns de ses colistiers, ont présenté, mardi 17 octobre à Bastia, le projet et les orientations politiques. Il assure avoir réuni les 63 noms nécessaires à la constitution de sa liste. Il s'est associé pour ce scrutin à un autre mouvement, A Leia Corsa.

Avvene Corsu se dit favorable à plus d'autonomie pour la Corse et fait de la gestion des flux migratoires l'une de ses priorités. La construction d'un observatoire d'astronomie dans le Giussani fait partie des projets structurants qu'il souhaite mener à bien.

Christophe Canioni favorable à une plus grande autonomie pour la Corse. Copier

Christophe Canioni veut aussi se défaire de son ancienne étiquette FN. Un parti qui, selon lui, n'a plus d'avenir.