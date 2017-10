Elections territoriales : Core in fronte en ordre de marche

"Core in fronte" est en ordre de marche dans la perspective des prochaines territoriales de décembre. Paul-Félix Benedetti, Brigitte Artily et Jean- Baptiste Arena seront les chefs de file d'une liste qui sera présentée dans son intégralité dans les prochains jours.

Deux listes nationalistes seront sur la ligne de départ des élections territoriales de fin d'année. Il y aura celle de la majorité régionale sortante, conduite par Gilles Simeoni, et celle du Rinnovu, nommée "Core in Fronte" et dont le leader n'est autre que Paul-Félix Benedetti. Une dernière liste qui a présenté sa démarche dimanche15 octobre à Ponte-Novu avant de lever le voile, dans les prochains jours sur l'ensemble des personnes qui se retrouveront derrière Paul-Felix Benedetti, Brigitte Artily et Jean-Baptiste Arena.

Beaoucoup de monde pour la présentation de la liste et du programme de "Core in fronte" © Radio France - Patrick Rossi

Une démarche en deux axes, visant un statut d'île autonome dans un premier temps avant l'organisation d'un referendum sur l'indépendance de la Corse.

Au-delà des questions constitutionnelle et institutionnelle, Core in fronte entend s'employer sur le plan social.