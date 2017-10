Elections territoriales : une ou deux listes au sein de la gauche républicaine ?

A sept semaines du premier tour des territoriales, les tractations se poursuivent à gauche, en tout cas au sein du camp de la gauche non communiste. De nouvelles réunions sont prévues ce mardi 17 octobre.

Une liste ou deux au premier tour ? C'est tout l'enjeu des deux rencontres prévues ce mardi 17 octobre.

La première est prévue en fin de matinée, dans le sud. Un tête-à-tête est programmé entre Jean-Charles Orsucci, désormais investi par la République en Marche, et Michel Barat. L'ancien recteur attend de connaitre les propositions du maire de Bonifacio pour prendre une décision : le rejoindre, rester dans le sillage du groupe dit de Corte, ou rester à la maison.

Quelques heures plus tard, à Corte cette fois, nouvelles tractations entre d'un côté Jean-Charles Orsucci - François Orlandi et de l'autre les François Tatti, Jean Zuccarelli, Pierre Ghjonga, Maria Guidicelli, bref, la gauche dite républicaine. Objectif : clarifier les positions et définir une stratégie. Union dès le premier tour (scénario le moins probable pour l'heure) ou rassemblement entre les deux tours ? Réponse peut-être en fin de journée !