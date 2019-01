Electiosn européenens, les écologistes présentent leur candidats à Grande-Synthe

Grande-Synthe, France

Pour les candidats d’Europe écologie, ce que faire Damien Carême à Grande-Synthe est une sorte de modèle. Il lutte contre le réchauffement climatique tout en développant la solidarité sociale. Loin de l’Europe telle qu’elle est aujourd’hui, regrette Yannick Jadot, tête de liste : "Si on ne fait rien aujourd'hui en Europe, on aura le choix entre l'arnaque libérale et le hold-up populiste. L’arnaque libérale, aujourd'hui, la façon dont ça maltraite les femmes et les hommes, dont ça maltraite terriblement l'environnement, ça amène toujours les populismes. Donc il faut la voie écolo."

Investir dans l'écologie pour des emplois locaux

Les écologistes proposent donc de porter des projets d’investissements dans les énergies renouvelables, pour relocaliser des emplois durables sur notre territoire, explique la députée sortante Michèle Rivasi, deuxième sur la liste : "Il faut qu'on développe les énergies renouvelables, mais pas en Asie ; on les veut en Europe ! Quand on fait de l'isolation, on veut que tous les matériaux soient fabriqués en Europe, que ce soit de l'emploi pour les artisans locaux. Ça c'est le programme des écolos."

Dans la chaos, votez écolos, parce qu'au moins ils vont défendre votre qualité de vie et la solidarité. Michèle Rivasi.

Pour les écologistes, batailler pour maintenir les déficits publics en dessous des fameux 3%, ça ne peut pas être le projet de l’Europe.