La socialiste iséroise Eliane Giraud se retire après 23 ans de carrière politique

Elue pour la première fois au conseil régional Rhône-Alpes en 1998, la socialiste iséroise Eliane Giraud ne se représente pas aux prochaines élections après 23 ans de mandat. Entrée au PS et en politique en 1977, elle a aussi été sénatrice (entre 2014 et 2017) et présidente du Parc naturel régional de Chartreuse pendant 15 ans (entre 2001 et 2016). Aujourd'hui, elle considère qu'il faut passer la main et fait le bilan de son engagement en politique au micro de France Bleu Isère.

Lionel Cariou : Vous avez décidé de prendre votre retraite politique après les régionales en juin, de ne plus vous présenter. Pourquoi cette décision ?

Eliane Giraud : J'ai décidé de ne plus être élue, de ne plus solliciter de mandat. Ça ne m'empêchera pas d'être une citoyenne, et de regarder ce qui se passe en politique. Mais j'ai pris cette décision parce que vous venez de le dire, 23 ans de mandats, de mandats bien remplis, avec des responsabilités importantes, un moment donné, il faut savoir s'arrêter.

Des responsabilités importantes dans des dossiers techniques souvent. De quoi êtes vous la plus fière dans votre carrière politique ?

J'ai été présidente du Parc naturel régional de Chartreuse. Ça reste quand même un mandat absolument formidable pour moi. Vous dites que j'ai été responsable de dossiers techniques, c'est vrai. Mais en même temps, il n'y a pas de dossier politique. Il n'y a que des dossiers techniques. Pour moi, si vous voulez maîtriser vos dossiers, si vous voulez savoir de quoi vous parlez, vous êtes obligée de rentrer dans la technique. Pour parler du prix du lait, il faut effectivement comprendre la PAC (Politique Agricole Commune).

On vous a connue aussi comme vice-présidente pour les transports à la région aussi ?

Oui, ce sont des dossiers qui m'ont passionnée. Mais il faut entrer dans ces dossiers, les comprendre. Sinon, vous êtes une marionnette au milieu des techniciens. Donc, il faut vraiment, pour faire de la politique, dépasser ce stade de la connaissance.

Est ce que vous avez connu des obstacles? En tant que femme en politique, puisque vous avez commencé tous vos mandats électifs dans les années 90, est-ce que vous avez eu des blocages parce que vous êtes une femme ?

Moi, j'ai été militante en 1981. Et même en 77. Donc ça fait un petit moment. Oui, bien sûr, il y en a eu. La place des femmes n'était pas acquise. Et c'est vrai que finalement, la parité, c'est la moins mauvaise des solutions. Mais ça ne fait pas tout. Aujourd'hui encore, je vois que les femmes ont du mal à prendre leur place dans les dossiers, comme vous dites, dans les dossiers techniques, encore plus. Il faut qu'elles fassent preuve d'une compétence incroyable. Il faut qu'elles se battent. Il faut qu'elles soient crédibles.

Vous savez ce qu'on dit des femmes? Souvent, ce ne sont pas des qualificatifs très gentils, qu'ils soient portés par nos camarades ou nos adversaires. Donc oui, oui, ça reste compliqué, ça l'a été, ça reste compliqué. Je ne vais pas citer toutes les anecdotes que j'ai pu rencontrer dans ma vie. Moi, j'ai débuté par une candidature aux législatives en tant que femme dans une circonscription à l'époque qui était réservée à un homme. Odile Sicard, Edwige Avice avaient été élues dans cette circonscription (la 5è circonscription de l'Isère). Mais tout d'un coup, on avait décidé que c'était un homme qui devait être candidat. Donc bon, je me suis un peu révoltée. Même beaucoup ! Louis Mermaz à l'époque, qui était le grand patron de la Fédération socialiste n'était pas vraiment content. Voilà, on s'est rabibochés après.

Vous disiez tout à l'heure que vous restez une vraie citoyenne, observatrice de la vie politique. Alors, quel regard vous portez sur la campagne qui se déroule notamment avec la gauche divisée pour les prochaines régionales de juin en Auvergne-Rhône-Alpes ? En tout cas, les écologistes et les socialistes partent avec deux candidates différentes. Quel regard vous portez sur cette division de la gauche ?

D'abord, je vous rappelle que, en Isère, on a toujours eu une liste des écologistes au premier tour aux régionales. Je l'ai regretté, moi, vraiment. Cette désunion me rend triste. Et ce qui me rend encore triste aujourd'hui, c'est le fait qu'on fasse des procès en légitimité par rapport à des questions comme le climat, ou des questions écologiques. Moi, je crois qu'aujourd'hui, on a besoin de se rassembler. Je trouve que les batailles de chapelles n'ont plus lieu d'être. Il y a des urgences, ces urgences sont sociales. La solidarité, on le voit bien avec la crise, est un mot essentiel. C'est une politique et des fonds, des politiques essentielles. Donc, je le regrette et je trouve qu'on ne met pas en avant l'essentiel, qu'on ne met pas en avant de perspectives intelligentes et suffisamment fortes pour les habitants.

Une dernière question, qu'allez-vous faire maintenant ?

Oh, plein de choses ! D'abord, je vais continuer à regarder, à commenter la vie politique sur les réseaux sociaux parce que ça, ça me plaît. Et puis je milite dans une association qui est la Fédération générale des PEP (Pupilles de l'Enseignement Public), qui s'occupe beaucoup de handicap. Et donc, je travaille sur beaucoup de questions au sein de cette fédération nationale. Je suis membre du bureau. Et puis je fais des bijoux ! Je vais peut être aussi lire et écrire !