Elisa Martin à nouveau N° 2 de la liste Piolle à Grenoble ?

La liste Grenoble en Commun d'Eric Piolle a présenté cinq nouveaux candidats vendredi, midi, dans sa permanence à Grenoble. Après les quatre premiers présentés la semaine dernière, on connait désormais dix noms (y compris Piolle lui même), dont 8 n'ont jamais été élus.

Issus du monde associatif, et pour certains membres de partis politiques: EELV, France Insoumise, PCF, Parti animaliste, ADES. Ceux qui ont été présenté, ce vendredi, avance quelques propositions nouvelles: comme la création d'un Chèque Alimentation pour aider les plus démunis à se nourrir; ou créer une Mutuelle Communale pour assurer la couverture maladie complémentaire de ceux qui n'en ont pas, ou encore intervenir pour faire baisser les loyers. Mais toutes ces propositions ne sont pas chiffrées. Combien coûteraient-elle à financer ?

On ne sait pas, non plus, quelles positions occuperont les neuf co-listiers d'Eric Piolle sur la liste définitive de 59 candidats.

Mais les responsables de la campagne assurent que les neuf seront en position éligible. Donc en cas de victoire d'Eric Piolle, parmi les 40 premiers (en 2014, Piolle avait 42 élus). Ce qui signifie qu'il y aura autant d'élus actuels du conseil municipal qui se retireront ou seront écartés.

Quand on demande à Eric Piolle qui est la N°2 de la liste ? " il répond, il n'y a pas de numéro 2. Il y a un maire et une équipe " le message politique est clair. mais en mathématique, ça ne colle pas. Puisque le Numéro 1 est un homme, la loi impose que le N°2 revienne à une femme et ainsi de suite.

Elisa Martin, N° 2. Gilles Namur N°3

Selon plusieurs sources concordantes c'est bien l'actuelle N°2 Elisa Martin qui tient la corde pour repartir comme dauphine d'Eric Piolle. après pas mal d'atermoiement où la France Insoumise avait envisagé de monter une liste indépendante. Le parti de Jean Luc Melenchon a été calmé par son score aux européennes. 8% à Grenoble. Et l'arc humaniste que constitue Eric Piolle oblige d'accorder des places de choix à ses alliés politique et LFI conserverait donc la 2eme place pour Elisa Martin. Les responsables de la campagne ne veulent pas le confirmer... pour l'instant .

Le N° 3 serait donc un nouveau venu : Gilles Namur, issu de l'union de quartier Ile Verte et qui a fortement travaillé ces dernières années pour soutenir Eric Piolle. ce dernier est ingénieur. Il a un vrai métier. Comme la plupart de ceux qui ont été présentés jusque là.