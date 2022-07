Elisa Martin et Enzo Lesourt : des mouvements marquants au sein de la mairie de Grenoble

Après une forte séquence électorale - primaire écologiste pour le maire, présidentielle et législatives - et après les fissures apparues au sein de la majorité sur le dossier du règlement des piscines et du burkini, la mairie de Grenoble semble tourner une page actuellement avec le remplacement d'Elisa Martin en tant que première adjointe et le départ du cabinet du maire d'une des personnalités les plus présentes auprès d'Eric Piolle depuis 2014, le conseiller spécial Enzo Lesourt.

Qui pour succéder à Elisa Martin ?

Élue députée de la 3e circonscription de l'Isère en juin, Elisa Martin, première adjointe au maire de Grenoble depuis le premier mandat et l'accession au pouvoir de 2014, doit quitter l'exécutif municipal au nom du non-cumul des mandats. Elle est également déléguée aux quartiers populaires et à l'égalité républicaine. Les noms de deux femmes circulent pour lui succéder : celui de Maud Tavel, actuelle adjointe à la tranquillité publique, "charge" dont elle a hérité au début du second mandat en 2020 à la suite d'Elisa Martin ; et celui d'Isabelle Peters, actuelle 5e adjointe. Rien n'est confirmé ni pour l'une, ni pour l'autre et rien ne dit que la réflexion se limite à elle deux mais le dossier devrait s'éclairer avant même le conseil municipal du 11 juillet puisqu'il est question d'une conférence de presse pour aborder le sujet ce vendredi. Plus encore que son seul remplacement, le retrait d'Elisa Martin de sa délégation devrait être l'occasion d'autres mouvements au sein de la majorité. Sans révolution à l'horizon mais quelques ajustements, plusieurs changements, en fonction des aspirations des uns et des autres, et peut-être aussi des tensions passées ou des défis à venir.

La lettre d'Enzo Lesourt

Et décidemment ce début d'été est synonyme de bouleversement à la mairie de Grenoble puisqu'outre le retrait d'Elisa Martin d'une fonction qu'elle occupait depuis 8 ans, l'annonce d'un autre départ marque cette semaine. Au sein du cabinet du maire cette fois. Enzo Lesourt s'en va, "licencié" écrit-il dans un courrier envoyé aux élus de la majorité vendredi dernier et qui, même si il n'était pas destiné à l'extérieur, est sorti des murs de la mairie. Conseiller spécial auprès du maire de Grenoble depuis 2014, il était l'éminence grise, le rédacteur de discours, le conseiller omniprésent de toutes les candidatures et de tous les dossiers, heureux ou plus difficiles, d'Eric Piolle. Un courrier emprunt d'une certaine amertume à l'encontre notamment de la directrice de cabinet, avec qui il ne semble pas entretenir les meilleurs rapports. "Je rejoins donc la longue liste des départs violents du cabinet du maire de Grenoble" écrit-il, "d’une certaine façon, on peut dire que j’aurai appris et grandi du premier jour au dernier jour de mon activité de conseiller spécial, et que le sens de mes limites morales en sort affuté". Reste à savoir s'il sera remplacé et par qui.