Elisa Martin, présidente d'Actis, perd son procès contre l'association d'entraide "La Papothèque"

Le tribunal judiciaire (chambre des référés) a débouté le bailleur social Actis présidé par la 1ère adjointe La-France-Insoumise de Grenoble, Elisa Martin. Elle réclamait l'expulsion de l'association d'entreaide qui épaule plusieurs centaines de familles du quartier des Eaux-claires qui sont dans le besoin.

La Papothèque a gagné

Au contraire, le tribunal a donné 12 mois de délai à l'association pour régler des retards de loyers qui se montent à 15.000 euros. La pandémie avait privé la Papothèque de revenus en raison de l'interdiction qui lui était faite de servir des repas, alors que c'était sa principale source de recettes. Le restaurant assure 70% de son financement et perçoit 30% de subventions. C'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire (ESS) qui œuvre au service des plus démunis et notamment des personnes âgées du quartier des Eaux-Claires / Mistral.

L'affaire avait été examiné le 23 avril. Le tribunal a rendu sa décision ce mercredi et l'avocat de la Papothèque, Me Mohammed Djerbi a reçu le jugement ce jeudi après-midi. Actis aurait en théorie la possibilité de faire appel. Evidemment, cette décision permet à la Papothèque de reprendre ses activités en toute sérénité

Fin janvier, l'affaire avait provoqué l'indignation de toutes les oppositions grenobloises, de droite et de gauche, contre Elisa Martin, présidente du bailleur social Actis.

Au début de l'affaire, Elisa Martin s'était retranchée derrière des décisions techniques de l'office HLM qu'elle préside, négligeant une intervention politique. Les élus de toutes tendances n'avaient pas compris cette position. Certains, à gauche avançant, pour expliquer cet acharnement que les bénévoles de la Papothèque n'auraient pas souhaité "entrer" dans le système Piolle.

