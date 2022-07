Elisabeth Borne à l'Assemblée : "discours sans relief, vide" juge le député socialiste Guillaume Garot

La Première ministre Élisabeth Borne a appelé ce mercredi les oppositions à "bâtir ensemble" des "compromis" pour répondre aux défis économiques ou climatiques, mettant en garde contre "le désordre et l'instabilité" lors de sa déclaration de politique générale à l'Assemblée nationale.

"Nous mesurons tous l'ampleur de la tâche: les Français à protéger, la République à défendre, notre pays à rassembler, la planète à préserver", a énuméré la cheffe du gouvernement en ouverture d'un discours de plus d'une heure, régulièrement interrompu sur les bancs de la gauche, qui avait peu auparavant déposé une motion de censure. Tout en défendant le bilan social ou économique du premier quinquennat Macron, la Première ministre a assuré avoir entendu "le message" des électeurs qui ont privé le camp présidentiel d'une majorité absolue lors des législatives : "par le résultat des urnes, ils nous demandent d'agir et d'agir autrement. Par leur message, ils nous demandent de prendre collectivement nos responsabilités".

Le discours d'Elisabeth Borne est sévèrement critiqué par Guillaume Garot : "sans relief, rempli de généralités et de lieux communs, le plus souvent vide de concret et de précision, ce gouvernement de Macron 2 sera bien dans la continuité des gouvernements de Macron 1" tacle sur twitter le député PS de la Mayenne.