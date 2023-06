Elisabeth Borne à Laval pour l'expérimentation de la réforme France Travail

Une visite ministérielle autour de l'emploi. La Première ministre Elisabeth Borne étaient en Mayenne ce jeudi 1er juin, accompagnée du ministre du Travail Olivier Dussopt. Elle est venue parler plein emploi car le département expérimente le passage à "France Travail". C'est une nouvelle réforme du gouvernement pour permettre aux entreprises de recruter avec moins de difficultés ainsi que de proposer des formations plus ciblées aux demandeurs d'emploi. Après une réception à la Préfecture de la Mayenne, la Première ministre s'est rendue au Palindrome à Laval pour un forum pour l'emploi.

Lors de ce forum, Elisabeth Borne, toujours accompagnée d'Olivier Dussopt et de nombreux élus régionaux et départementaux (Olivier Richefou, Guillaume Chevrollier, Yannick Favennec ou encore Florian Bercault) a rencontré des demandeurs d'emplois ainsi que de jeunes Lavallois bénéficiant de formations pour trouver un emploi. Plus tard dans la journée, la Première ministre s'est rendue dans l'entreprise de transport Bréger, à Saint-Berthevin, qui connait des difficultés pour recruter. Elle a participé à une table-ronde et a signé, avec Christelle Morençais la présidente de la région Pays de la Loire, le premier protocole « France Travail ».

En marge de ce déplacement, la Première ministre a également été interrogée sur la situation dans le secteur de la Santé en Mayenne et les nuits de fermetures aux urgences. "L'Etat apporte des solutions à court et moyen terme", assure Elisabeth Borne