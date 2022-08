Elisabeth Borne annonce la création d'un poste d'ambassadeur aux droits LGBT+

"La bataille des mentalités n'est pas encore gagnée" a déclaré Elisabeth Borne ce jeudi 4 août 2022, quarante ans après la dépénalisation de l'homosexualité. La Première ministre était en déplacement à Orléans à la mi-journée où elle a fait plusieurs annonces dont la création d'un poste d'ambassadeur aux droits LGBT+ et une enveloppe de trois millions d'euros pour les centres LGBT+.

Un ambassadeur aux droits LGBT+

L'ambassadeur sera nommé _"d'ici la fin de l'année_" a précisé Elisabeth Borne. Il aura pour mission de "porter la voix de la France et de défendre la dépénalisation universelle de l'homosexualité et de la transidentité" a précisé la Première ministre qui, au passage, n'a pas manqué de critiquer la remise en cause des droits LGBT+ "y compris sur le sol européen".

L'ambassadeur aux droits LGBT+ aura également pour rôle de coordonner l'action du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères pour la protection des discriminations et la promotion des droits LGBT+. La Première ministre a en effet déclaré que "mener le combat pour l'égalité c'est aussi le porter au-delà de nos frontières."

Développer les centres LGBT+

L'autre annonce importante d'Elisabeth Borne, c'est une enveloppe de trois millions d'euros pour développer la politique de centre LGBT+. Il existe actuellement trente-cinq centres de ce type, où le public peut trouver des informations et une écoute sur les questions liées à l'identité ou à l'orientation sexuelle. L'objectif du gouvernement, à terme, c'est la création de dix nouveaux centres pour qu'il y en ait au moins deux par région et un par région en outre-mer. "Ces centres sont le point d'entrée identifiable et accessible pour les personnes qui ne savent pas vers qui se tourner" a souligné Elisabeth Borne. "J'en prends l'engagement. Le combat du gouvernement pour les droits LGBT+ va se poursuivre, se prolonger et s'accélérer", assure Elisabeth Borne consciente que "le chemin de l'égalité est long."

Les annonces de la Première ministre interviennent à l'occasion d'un déplacement pour célébrer les quarante ans de la dépénalisation de l'homosexualité. Elles interviennent aussi après l'émoi suscité par les propos de Caroline Cayeux. La Ministre déléguée chargée des collectivités territoriales avait qualifié le mariage homosexuel de "dessein contre nature" en 2013 lorsqu'elle était alors sénatrice. En tentant de s'excuser au début de l'été, elle a évoqué "ces gens-là ...", de quoi raviver un peu plus les critiques à son encontre et à l'encontre du gouvernement.