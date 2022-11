Elisabeth Borne attendue dans le Tarn le jeudi 1er décembre

Les services de Matignon attendront le dernier moment pour l'officialiser, l'agenda d'un Premier ministre étant toujours mouvant. La preuve en est avec la première visite d'Elisabeth Borne en Occitanie avortée à la dernière minute le 21 octobre dernier dans le Tarn. Si tout va bien, elle se déplacera dans le Tarn la semaine prochaine.

Albi puis Gaillac

Mais Carole Delga a vendu la mèche jeudi en conférence de presse sur la stratégie économique de la Région. Notamment pour lui reparler du dossier industriel de la Sam en Aveyron , la socialiste attend la Première ministre la semaine prochaine en Occitanie. Selon plusieurs sources, ce sera bien Albi, et ce devrait être le jeudi 1er décembre. À moins que ce soit une nouvelle fois reporté.

C'est un programme presque identique à celui prévu le 21 octobre qui est calé le 1er décembre : la signature dans la matinée à Albi du contrat de plan Etat-Région avec la présidente de la région Occitanie, et dans l'après-midi une visite à Gaillac du centre de recyclage Surplus Autos. Ce dernier est un acteur majeur du recyclage des véhicules et matériels roulants hors d'usage. À ce stade, on ne sait pas si des ministres accompagneront la patronne de l'éxecutif.

En octobre, l'actualité parlementaire et le déclenchement du premier 49.3 avait été à l'origine de l'annulation de la première visite d'Elisabeth Borne en Occitanie, après six mois d'exercice.