Elisabeth Borne attendue ce vendredi 26 mai en Côte-d'Or

Depuis dès mois, Hubert Brigand dénonçait l'absence de ministres dans sa circonscription du Nord Côte-d'Or, lors de leurs déplacements officiels dans le département. La patience du député du Châtillonnais va donc être récompensée ce vendredi 26 mai. Ce n'est pas un ministre qui est annoncé mais carrément la Cheffe du gouvernement pour un déplacement placé sur le thème de l'écologie.

ⓘ Publicité

Le parc national des Forêts de Bourgogne et Champagne

En privilégiant ce thème de l'écologie à l'occasion de ce déplacement dans le Nord de la Côte-d'Or, Elisabeth Borne vise en particulier le Parc national de forêts de Bourgogne et Champagne . Un lieu qu'elle connait bien puisqu'elle était venue inaugurer la maison du Parc à Leuglay en janvier 2020. A l'époque, Elisabeth Borne était ministre de la transition écologique.

Un déplacement minutieusement préparé

Dans le contexte de la réforme des retraites et des casserolades qui accompagnent les déplacements des membres du gouvernement, tout est organisé pour éviter un comité d'accueil. Une reconnaissance des lieux a été effectuée au cours d'un repérage. Le secret du lieu précis de la visite est lui aussi maintenu le plus longtemps possible. La confirmation du voyage par la préfecture ou par les élus concernés sera tardive. Selon nos informations, la première ministre se rendrait à Recey-sur-Ource, entre Châtillon-sur-Seine et Langres.

À lire aussi Nord-Côte-d'Or : la création du Parc national des forêts booste le Châtillonnais