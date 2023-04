Elisabeth Borne attendue par plusieurs dizaines de manifestants à Châteauroux

Au son des casseroles et des sifflets, une petite centaine de personnes sont rassemblées à Châteauroux ce vendredi pour protester contre la réforme des retraites alors que la Première ministre est en déplacement dans le département . Après Valençay et Buzançais, Elisabeth Borne est attendue dans la préfecture de l'Indre à la mi-journée et les manifestants sont déjà en place dans le centre-ville.

ⓘ Publicité

Après une visite dans une maison France services à Valençay puis à la mairie de Buzançais, la Première ministre est l'invitée exceptionnelle de Ma France sur France Bleu ce vendredi à 13h, elle répondra à vos questions en direct.

Un arrêté d'interdiction des manifestations

Les déplacements ministériels et présidentiels de ces derniers jours ont été émaillés de rassemblements pour protester contre la réforme des retraites comme en Alsace lors de la venue d'Emmanuel Macron ce mercredi . Dans un arrêté daté de ce vendredi 21 avril , le préfet de l'Indre a interdit toute "manifestation, attroupement ou rassemblement revendicatif" sur de larges périmètres des communes de Valençay, Buzançais et Châteauroux.

loading

Ce jeudi déjà, lors d'un déplacement dans l'Hérault du président de la République, la préfecture avait interdit la détention "de tout dispositif sonore portatif" et les manifestants s'étaient vus confisquer leurs casseroles . Un excès de zèle selon le ministre de l'Intérieur, qui précise ce vendredi que cet arrêté visait les "sonos" et les "mégaphones". Selon Gérald Darmanin "une partie des forces de l'ordre des gendarmes ont interprété l'arrêté comme étant un arrêté empêchant les casseroles d'arriver sur les lieux de manifestation. C'était effectivement une mauvaise interprétation" a-t-il jugé.