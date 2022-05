Législatives : candidate dans le Calvados, la ministre Élisabeth Borne dément "être parachutée"

La ministre Élisabeth Borne est candidate sur la 6e circonscription du Calvados aux législatives. Elle fait son premier déplacement de campagne ce vendredi à Vire. Invitée de France Bleu Normandie, elle a démenti "être parachutée" et a martelé son attachement au Calvados, "berceau de sa famille".

La ministre du travail Élisabeth Borne est candidate aux élections législatives sur la 6e circonscription du Calvados (Vire-Évrecy).

Elle a réservé sa première interview radio en tant que candidate à France Bleu Normandie ce vendredi alors qu'elle organise son premier déplacement de campagne à Vire cette après-midi.

Ancrage dans le Calvados "berceau de sa famille"

Élisabeth Borne a démenti "être parachutée" et a revendiqué son ancrage dans le Calvados "berceau de sa famille". Elle en a profité pour redire que son grand-père avait été maire de Livarot.

"Le Calvados un territoire auquel je suis très attachée, et j'ai envie de me battre pour ses habitants, ses entreprises. Vous savez, la facilité pour un ministre c'est de trouver une circonscription en région parisienne, et donc si je m'engage dans le Calvados c'est parce que j'y ai beaucoup de souvenir, c'est toute mon histoire , c'est toute ma famille, toute mon enfance."

Une première campagne locale et première campagne tout court en son nom propre pour l'ancienne préfète de la Vienne, mais ce n'est pas la première fois qu'elle manifeste de l'intérêt pour des élections en Normandie. En effet, à la question de la rumeur de sa candidature envisagée à Caen pour les dernières municipales en 2014, Élisabeth Borne ne les a pas démenties.

Un suppléant pour la remplacer si elle devait rester au gouvernement

Interrogée sur le sens de cette candidature locale alors que son nom circule toujours pour remplacer le Premier ministre à Matignon, la ministre Élisabeth Borne a répondu : "D'abord c'est un honneur d'être candidate sur cette circonscription, ensuite en ce qui concerne le prochain gouvernement , si Emmanuel Macron devait me renouveler sa confiance, c'est mon suppléant Freddy Sertin, un Virois très engagé qui siègerait à l'Assemblée nationale, mais ça ne m'empêcherait pas d'être pleinement engagée dans ma circonscription, comme actuellement Sébastien Lecornu, ou Gérald Darmanin dans sa ville. Mon engagement se fera dans la durée dans la 6e circonscription."