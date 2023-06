Elisabeth Borne dans la Vienne ce jeudi pour parler ruralité

Elisabeth Borne en visite dans le Poitou. La Première ministre sera ce jeudi 15 juin dans le Montmorillonnais pour présenter son plan "France Ruralités". Elle sera accompagnée de trois ministres, Christophe Béchu à la Transition écologique et cohésion des territoires, Olivia Grégoire en charge des PME, Artisanat, Tourisme, et Dominique Faure aux Collectivités territoriales et à la Ruralité.

Un déjeuner avec les acteurs du territoire

La cheffe du gouvernement est attendue vers 10h à Liglet. Elle débutera la journée par une rencontre avec des commerçants. Elle se rendra ensuite à La Trimouille où les élus locaux lui présenteront les dispositifs de mobilité sociale mis en œuvre par le conseil municipal. Elisabeth Borne fera ensuite une halte à l'Ecomusée du montmorillonnais pour un déjeuner avec les acteurs du territoire à Saulgé. Elle rentrera sur Paris dans l'après-midi.

La Première ministre qui est aussi attendue par les syndicats. La CGT prévoit un comité d'accueil devant la sous-préfecture de Montmorillon à 9h avec un concert de casseroles.