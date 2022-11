Élisabeth Borne dans le Tarn en mission pour ma "Ma France Verte"

C’est une visite qui a été reportée pour cause de 49.3 ! Élisabeth Borne est attendu dans le Tarn ce vendredi à partir de 11h30 . Elle sera à Albi, ( dans les locaux du musée Toulouse Lautrec au Palais de la Berbie ) pour signer le CPER : le contrat de plan état région. Un gros document de 200 pages coécrit avec la présidente de la Région Occitanie Carole Delga. Un document qui liste une centaine de projet à mener en Occitanie d’ici à 2027 pour six milliards d’euros (6,4 milliards d’euros) .

Contrat Etat Région

Et cette visite tarnaise est organisée dans le cadre de France Nation Verte. Un slogan pour l’objectif que s’est fixé la France : doubler la baisse des émissions de la quinquennat. Ce France Nation verte c’est désormais la mission numéro 1 d’Elisabeth Borne. D’ailleurs le contrat de plan avec la région Occitanie est très tourné vers le développement durable. Quelques exemples : il y a de l’argent pour monter une gigafactory de panneaux solaires. Ou encore pour structurer une filière de démantèlement et recyclage des parcs éoliens en fin de vie. Il y a aussi des financements pour des chantiers déjà lancé : et notamment 17 millions de l’Etat pour les mobilités de demain en Occitanie ( en passant par un plan vélo et la filière hydrogène).

Surplus Recyclage

Ensuite, la première ministre est attendue vers 14h à Gaillac. Elle devrait y faire un discours annoncé comme fondateur sur l’écologie. L’idée c’est notamment de vanter de l’économie circulaire. Un modèle qui propose de repenser nos modes de production et de consommation notamment pour limiter les déchets générés. C’est pour cette raison que la première ministre a choisi de venir à Gaillac, sur le site du groupe Surplus Recyclage. Une sorte de casse auto nouvelle génération capable de traiter de 60 000 véhicules par an. Une entreprise modèle dans le secteur du recyclage qui a été inaugurée début octobre. Un modèle qui pourrait permettre d’imaginer une filière de construction de voitures avec des matériaux recyclés. Des grandes marques comme Renault y travaillent actuellement.

Des discours mais pas d'actes

Une visite qui n'emballe pas les écologistes du Tarn évidemment. Guillaume Cros, ancien conseiller régional et membre du bureau national d'EELV insiste : " Il n'y a que les discours et pas les actes. Et c'est vrai, on va tenir un discours écologiste à Gaillac alors qu'on a un projet d'autoroute entre Toulouse et Castres . La planète brule mais qu'est ce qu'il va falloir pour qu'il y ait une vraie prise en compte . L'économie circulaire c'est très bien, mais ça n'est pas suffisamment."

Élisabeth Borne qui ne viendra pas seule puisqu'elle sera avec Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique. Elle sera avec Roland Lescure , ministre délégué chargé de l’Industrie, et de Dominique Faure, ministre chargée des collectivités territoriales et de la ruralité.