Elisabeth Borne en déplacement ce jeudi à Lisieux après les violences urbaines

Elisabeth Borne est attendue à 9 heures 45 ce jeudi dans le quartier de Hauteville pour aller à la rencontre des commerçants et des habitants. La Première ministre doit ensuite échanger avec les élus locaux au sein de l'Espace France Services.

Dans ce quartier, un bureau de tabac a été incendié et les locaux de la police municipale ont également été visés par des tirs de mortier d'artifice ces derniers jours. Devant ces faits, le député de la majorité Jérémie Patrier-Leitus avait alors exprimé sa colère sur sa page Facebook : "Effroi et immense colère face aux attaques et dégradations intolérables et inacceptables de la mairie annexe et du siège de la police municipale de Lisieux cette nuit. Rien ne peut justifier ces attaques contre ces symboles de la République : nos écoles, nos mairies, nos commissariats, nos casernes, nos postes, nos centres sociaux, nos gymnases".

Le déplacement d'Elisabeth Borne doit prendre fin peu après midi.