Elisabeth Borne en visite à Pau pour le Tour de France Femmes et rencontrer François Bayrou

Elisabeth Borne a eu une après-midi bien chargée. La Première ministre était à Pau ce dimanche, pour l'arrivée du Tour de France Femmes. Celle qui a érigé l'égalité femmes-hommes en priorité, a voulu, par ce déplacement, adresser un message fort en faveur de la promotion du sport féminin. Elle a également profité de cette visite pour faire un peu de politique.

"Mettre l'accent sur ces compétitions féminines"

Après un accueil républicain, Elisabeth Borne est montée en voiture avec Marion Rousse pour suivre le contre-la-montre dans les rues de la ville. Elle a ensuite échangé avec plusieurs coureuses, et notamment la détentrice du maillot blanc, la finistérienne et oloronaise d'adoption Cédrine Kerbaol. Puis elle a remis les maillots distinctifs et le trophée en porcelaine de Sèvres à la Néerlandaise Demi Vollering, vaingueure du Tour cette année.

"Ma présence aujourd'hui, c'est pour dire mon soutien, tout le soutien du gouvernement aux compétitions féminines, a déclaré Elisabeth Borne. On a des jeunes femmes formidables, et j'espère que l'audience qui a déjà progressé par rapport à l'an dernier va continuer à progresser."

Elisabeth Borne a serré quelques mains sur le village d'arrivée du Tour. © Radio France - Jeanne de Butler

La première ministre soigne sa majorité

En fin de journée, Elisabeth Borne a été reçue à la mairie de Pau par François Bayrou. Depuis le remaniement, et alors que la rentrée parlementaire s'annonce difficile, c'est la deuxième fois que la première ministre rencontre des ténors de la majorité sur leurs terres. Après Edouard Philippe au Havre, elle a profité de cette visite à Pau pour échanger pendant une heure avec François Bayrou, à l'écart des journalistes.