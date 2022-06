Élisabeth Borne juge "très choquants" les propos "outranciers" de Jean-Luc Mélenchon sur la police

La Première ministre Élisabeth Borne a réagi ce mardi dans l'émission "Ma France" sur France Bleu aux propos de Jean-Luc Mélenchon, qui a assumé dans la matinée sur France Inter son tweet où il a écrit "la police tue". Elle juge "très choquante la façon qu'a Jean-Luc Mélenchon de s'en prendre systématiquement à la police".

"Je trouve très choquant la façon qu'a Jean-Luc Mélenchon de s'en prendre systématiquement à la police avec des propos totalement outranciers. Moi je rappelle que les policiers, ils exercent une mission difficile au service des Français. Après ce qui s'est passé ce week-end avec un décès, c'est évidemment tragique. Une enquête judiciaire est en cours. Il y a également une enquête de l'IGPN. Mais vous voyez, on ne peut pas avoir, comme monsieur Mélenchon, une présomption de culpabilité vis-à-vis de la police."

"De plus en plus de refus d'obtempérer"

La Première ministre estime qu'il "y a de plus en plus de refus d'obtempérer avec des véhicules qui peuvent foncer sur les policiers, qui peuvent les mettre en danger". Si les policiers peuvent faire usage de leur arme en état de légitime défense "chaque cas doit être regardé attentivement et voir quelles sont les circonstances. Ce n'est pas mon rôle. La justice est saisie et c'est la justice qui dira ce qui s'est passé" a-t-elle ajouté.

Jean-Luc Mélenchon a réaffirmé sur France Inter ses propos sur la police après la mort d'une passagère lors d'un contrôle routier dans le 18e arrondissement de Paris, des propos dénoncés par une partie de la classe politique. Le leader de La France insoumise avait écrit sur les réseaux sociaux "la police tue", et l'estime coupable d'appliquer "la peine de mort pour un refus d'obtempérer" et d'exercer "un abus de pouvoir inacceptable".

