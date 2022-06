Elisabeth Borne peut-elle rester à Matignon ? "Elle a ma confiance" indique l'iséroise Elodie Jacquier-Laforge

La première ministre Elisabeth Borne peut-elle rester en poste ? La question se pose, après la sévère défaite de la majorité présidentielle au second tour des élections législatives, dimanche 19 juin. La France Insoumise a annoncé qu'elle déposerait une motion de censure le 5 juillet prochain. De son côté, la députée iséroise Elodie Jacquier-Laforge (Modem), réélue dans la neuvième circonscription (Voiron-Saint-Marcellin) lui accorde encore sa confiance.

"A mon sens, elle doit rester en poste, présenter sa déclaration de politique générale, et ce sera à l'Assemblée dans son ensemble de décider ou pas si la confiance lui est accordée. En tout cas, elle a toute ma confiance à ce stade", précise Elodie Jacquier-Laforge au micro de France Bleu Isère.

"De façon institutionnelle, le gouvernement et la Première ministre, devront présenter une déclaration de politique générale. Et c'est par ce vote-là que l'Assemblée donne sa confiance au gouvernement", rappelle la députée réélue. "Je crois que dans les temps troublés dans lesquelles nous sommes, on voit la force de nos institutions, de cette cinquième République, sa solidité. Et je crois qu'il faut respecter cette Constitution et avancer selon les règles qui ont été fixées".

La place des femmes recule à l'Assemblée nationale - "On voit que les choses ne sont jamais gagnées"

La nouvelle Assemblée nationale comptera 215 femmes (37,26%) et 362 hommes (62,74%), soit un hémicycle moins féminisé que celui issu des élections législatives de 2017 (39%). "C'est une question qui m'est très chère, je vois bien que les choses ne sont jamais gagnées. Il y avait eu une progression. Mais on voit que dans les temps d'incertitude, les progrès peuvent être remis en cause. C'est une déception évidemment", déplore la députée Modem de l'Isère.