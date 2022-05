Élisabeth Borne, Première ministre : les réactions en Midi-Pyrénées

À moins d'un mois des élections législatives, les opposants au président, comme Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon, ont rapidement critiqué le choix d'Élisabeth Borne, fait par Emmanuel Macron pour remplacer Jean Castex au poste de Premier ministre. D'autres ont félicité Elisabeth Borne, comme Valérie Pécresse ou Catherine Vautrin. Voici les réactions dans l'ex Midi-Pyrénées.

"Un sens de la concertation."

Dans le camp présidentiel d'abord, les députées de l'ex-Midi-Pyrénées saluent une femme solide qui saura mener une politique sérieuse. "Je connais sa maîtrise parfaite des dossiers et son sens de la concertation", écrit sur Twitter la députée du Tarn et candidate Marie-Christine Verdier-Jouclas. "Une Première ministre compétente, engagée, efficace" pour Monique Iborra, députée LREM sortante de la 6e circonscription de Haute-Garonne.

Carole Delga, présidente PS de la Région Occitanie, adresse ses félicitations républicaines à Élisabeth Borne et salue l'arrivée d'une femme à Matignon : "Je salue le retour, 30 ans après Edith Cresson, d’une femme à cette fonction". La socialiste, opposée à l'accord que son parti a signé avec LFI pour les élections législatives, remercie le Gersois Jean Castex : "Je redis ma reconnaissance à Jean Castex, qui a servi la France avec engagement et avec qui nous avons fait avancer, durant ces deux dernières années, des projets essentiels pour l’avenir de l’Occitanie, comme les lignes ferroviaire en zone rurale et de montagne, les LGV, le réseau routier ou encore l’éolien en mer."

"Un message de maltraitance sociale."

Aurélien Pradié, député LR du Lot et numéro 3 du parti, ne mâche pas ses mots au micro de France Bleu Occitanie :"On nous fait poireauter des jours, on nous dit que ce sera un signal politique très fort et on atterrit sur une haute-fonctionnaire qui va servir docilement Emmanuel Macron. Je pense que c'est un bon choix pour lui qui aura une Première ministre banale. Dans tous les cas, comme je suis patriote, je souhaite bonne chance à Élisabeth Borne dans la mission qui est la sienne". Un discours qui détonne avec celui qui défend sa campagne, le maire LR de Toulouse Jean-Luc Moudenc : "C'est une femme très compétente, une femme qui est à l'écoute mais qu'il faut convaincre [...] elle a beaucoup de travail et de défis devant elle."

"Le fait qu'Élisabeth Borne soit une femme, c'est le seul point positif de cette décision ! (...) C'est un choix qui porte un message de maltraitance sociale, écologique", a réagi sur le plateau de France 2 le Toulousain Manuel Bompard, ex-directeur de campagne de l'Insoumis Jean-Luc Mélenchon.