Élisabeth Borne présente mercredi la feuille de route des "cent jours" du gouvernement

"Cent jours d'apaisement, d'unité, d'ambition et d'action au service de la France", c'est ce qu'a promis le président de la République lundi 17 avril. Emmanuel Macron souhaite tourner la page de la réforme des retraites après avoir promulgué la loi samedi 15 avril. Ce calendrier des "cent jours" et les mesures qui en découleront jusqu'au 14-Juillet, doivent être précisés ce mercredi 26 avril par Élisabeth Borne, lors du Conseil des ministres.

Durant de son allocution présidentielle, Emmanuel Macron a chargé Elisabeth Borne de fixer les grands axes de ces "cent jours", mais il a d'ors et déjà fixé trois "chantiers prioritaires" : le travail, la justice et l'ordre républicain et démocratique, et le service public incluant l'école et la santé.

Trois chantiers

Sur le volet travail, Emmanuel Macron a déjà fait savoir lors d'une réunion avec les organisations patronales, boudée par l'intersyndicale qui conteste toujours la réforme des retraites, qu'il souhaite élaborer un "pacte de la vie au travail" pour "mieux vivre de son travail, mieux vivre au travail, comment mieux préparer les fins de carrières et les reconversions."

À propos du deuxième volet, la justice et l'ordre républicain, Emmanuel Macron a esquissé, dans un entretien au Parisien dimanche 23 avril, l'idée d'"un seul texte" pour la future loi immigration,"une loi efficace et juste, en un seul texte tenant cet équilibre", a déclaré le chef de l'État. Emmanuel Macron appelle à "durcir nos règles" en matière d'expulsion tout en améliorant l'intégration.

Autre projet, lié au troisième volet, celui du service public : la réforme des lycées professionnels, contestée, elle aussi, par les syndicats . Elle doit être actée cet été. Pôle Emploi doit aussi être transformé en France Travail .

Une future loi sur le numérique

La feuille de route des "cent jours" d'Élisabeth Borne comprendra aussi un projet de loi sur le numérique pour contrer les arnaques en ligne ou le cyber-harcèlement . Dans ce projet de loi, on retrouvera la mise en place d'un filtre anti-arnaque, pour prévenir les internautes lorsqu'ils reçoivent un courriel ou un SMS frauduleux. Selon les informations recueillies par franceinfo, l e gouvernement souhaite aussi interdire l'inscription aux réseaux sociaux à des cyber-harceleurs condamnés par la justice.