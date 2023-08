Elisabeth Borne vient se ressourcer à Vire dans le Calvados avant la pause estivale

C'est sous une pluie bien normande qu'Elisabeth Borne a été accueillie ce mercredi 2 août à la Porte-Horloge à Vire (Calvados). La Première ministre est venue visiter l'exposition sur les baraquements pendant la période de reconstruction de la ville avant de marcher dans le centre-ville à la rencontres des Virois.

Une dernière sortie avant la pause estivale

"J'imagine que vous avez un afflux de visiteurs. Ils viennent se mettre à l'abri de la pluie", demande la Première ministre au directeur de l'office de tourisme de Vire. "Nous sommes à 2.000 sur le mois de juillet, nous battons des records", lui rétorque-t-il.

La Première ministre visitera l'exposition pendant plus d'une heure. Avant d'aller dans le centre-ville à la rencontre des Virois. "Je suis gênée", lui dit une habitante lorsqu'elle voit Elisabeth Borne entrée dans cette boulangerie. "On peut prendre une photo", lui demande un autre. "Vous venez souvent, on vous voit souvent", interpelle cette commerçante.

"Quand il y a un moment d'accalmie dans l'actualité nationale, je viens, j'en profite", lui sourit la Première ministre, qui est déjà venue 14 fois à Vire depuis qu'elle a été nommée cheffe du gouvernement. La rentrée des ministres est prévue le 23 août et déjà Elisabeth Borne sait qu'elle aura un agenda serré. La transition écologique, le pouvoir d'achat mais aussi les textes budgétaires.

La cheffe du gouvernement a toutefois demandé à ses ministres d'être studieux et vigilants cet été.