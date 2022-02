Elisabeth Moreno en Dordogne : "ce qui m'inquiète, ce sont les victimes qui sont encore sous emprise"

Après Gérald Darmanin et Eric Dupond-Moretti la semaine dernière, et le secrétaire d'état Laurent Pietraszewski hier, Elisabeth Moreno, la ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances était en déplacement en Dordogne ce vendredi matin.

En début de matinée, elle s'est rendue à la caserne de gendarmerie Clech à Périgueux. Elle a visité la CLAP, la cellule de lutte contre les atteintes aux personnes. En Dordogne, il y en a trois, à Périgueux, Bergerac et Sarlat. Une quatrième cellule ouvrira le 1er avril à Nontron. La CLAP est constituée d'une équipe d'enquêteurs spécialisés dans les violences sexuelles et sexistes. Elle a pour mission de prendre en charge les victimes et de réduire les délais de traitement des affaires de violences intrafamiliales. Elisabeth Moreno s'est ensuite rendue dans la maison de protection des familles, une structure qui permet de faire de la prévention sur les violences intrafamiliales auprès des scolaires, ainsi que d'assurer le suivi des victimes.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Une table ronde était ensuite organisée, avec la procureure de la République de Périgueux Solène Belaouar, des gendarmes, ou encore l'association d'aide aux victimes France Victimes. "Ce qui m'inquiète ce sont les victimes qui sont encore sous emprise et qui n'osent pas parler. Il y a mille et une façons aujourd'hui d'aider les victimes en parlant", a rappelé la ministre. Elle s'est ensuite rendue à l'îlot femmes, une association qui accueille des femmes victimes de violences.