E.Morin-Chartier, députée européenne : J'ai reçu des messages du monde entier me disant "Bravo la France"

Ce lundi, à l'occasion de la journée de l'Europe et après l'élection d'Emmanuel Macron à la Présidence de la République, Elisabeth Morin-Chartier, députée européenne, membres des Républicains, était l'invitée de France Bleu Poitou.

France Bleu Poitou : Emmanuel Macron élu président c'est une bonne nouvelle ?

Elisabeth Morin-Chartier : C'est une bonne nouvelle car c'est un président attentif à la politique européenne. J'ai eu très peur pendant cette campagne car je connais Madame Le Pen et je connais ses positions en matière européenne qui sont violentes et refermées sur la France. Encore hier j'ai reçu des messages venant du monde entier, de l'Australie, du Brésil qui nous disait "Bravo la France". Je ne suis pas seule à avoir eu peur. Tous mes collègues européens étaient branchés sur cette élection. Les anciens pays de l'est étaient très attentifs. Ils disaient "vous ne pouvez pas faire cela, vous ne savez pas ce que c'est que d'être privés de liberté". C'était un combat pour la liberté. A l'ouest, on était davantage axé sur la place de la France dans le monde. Il y a eu une mauvaise histoire avec le Brexit et Trump, la France est le pays qui donne le coup d'arrêt avec cette élection présidentielle.

FB Poitou : Qu'attendez vous d'Emmanuel Macron ?

Elisabeth Morin-Chartier : J'attends qu'il prenne l'Europe par le bon bout. Il faut qu'il lui donne une emprise sociale. il faut commencer par l'emploi. La France ne peut pas être sociale, si l'Europe n'est pas, elle aussi, sociale. Je travaille sur la directive des travailleurs détachés. Oui la mobilité des travailleurs existe mais mettons des règles claires pour tous. Je pense aussi que les ministres français doivent étre davantage impliqués. Une réunion européenne on ne la manque pas. La France doit être présente.

FB Poitou : Avez vous été touchés par cette marche d'Emmanuel Macron dans la cour du Louvre avec l'hymne européen en fond sonore ?

Elisabeth Morin-Chartier : Ca m'a touché, cela m'a pris à la gorge, car c'est l'hymne à la joie, l'hymne des peuples, de la cohésion sociale , nous devrions l'entendre plus souvent.