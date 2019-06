Elisabeth Morin-Chartier nommée au Haut Conseil à l'Egalité

Poitiers, France

Une page importante de la vie politique d'Elisabeth Morin-Chartier se tourne la semaine prochaine. Celle qui a été députée européenne et a pris à cœur ses fonctions pendant douze ans quittera son bureau de Strasbourg avec regret mais la satisfaction du devoir accompli.

Sa mission européenne l'a passionnée et elle se lance dans une nouvelle aventure au Haut Conseil à l'Egalité pour faire avancer l'égalité entre les femmes et les hommes.

Son nouvel engagement est une suite logique de son parcours politique et professionnel

Dans un communiqué, elle explique que cette nouvelle mission est une continuité de son engagement politique et professionnel .

"Tout au long de ma carrière professionnelle et politique, j'ai toujours œuvré à l'égalité entre les femmes et les hommes: : lutte contre les stéréotypes dans l'éducation, égalité de carrière, égalité de carrière, égalité de salaire, équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale, lutte contre le harcèlement. Aujourd'hui, 61 % des diplômés en Europe sont des femmes mais une fois à la retraite, elles gagnent 39% de moins, qu'attendons nous pour réduire cet écart ? ... Plus récemment, un tournant a marqué nos sociétés dans leurs rapports femme-homme : dans la rue, sur le lieu de travail ou encore à la maison, le silence sur le harcèlement psychologique et physique a été brisé. Le Parlement européen a été à l'avant-garde des institutions européennes depuis 2014 pour lutter contre les comportements abusifs et assurer le respect de tous".

Elisabeth Morin-Chartier sera notre invitée ce vendredi 28 juin en direct à 8 heures 10 sur France Bleu Poitou