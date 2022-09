Elizabeth II était "comme deux bras qui tenaient" le Royaume-Uni "dans son sein", pour le Nîmois Kévin Jones

Il est né d'un père gallois et vit en France depuis 1979 : le Nîmois Kévin Jones reconnaît qu'il n'a "pas cette idée de perte", après la disparition d'Elizabeth II. Européen convaincu, il imagine bien en revanche la tristesse des Anglais et s'interroge sur l'avenir du Royaume-Uni.

La reine Elizabeth II est morte ce jeudi à l'âge de 96 ans Elle aura régné 70 ans sur le Royaume-Uni, un record de longévité dans l'histoire de la monarchie britannique. Son fils le prince Charles lui succède automatiquement, ont indiqué les services de la famille royale britannique, via un communiqué du palais de Buckingham. Il règnera sous le nom de Charles III. Emmanuel Macron l'a saluée comme "une amie de la France, une reine de cœur" ayant "marqué à jamais son pays et son siècle". Kevin Jones, bientôt 70 ans, vit à Nîmes.. depuis 1978. Né d'un père Gallois et d'une mère de l'île de Wight, il n'a à vrai dire jamais apprécié l'Angleterre où il est né et a grandi.

À 18 ans, Kévin Jones débarque en France, y a fait sa vie, s'est marié, s'est établi à Quissac (Gard). A Nîmes, il avait monté des stages linguistiques. Cette disparition.. Un sentiment difficile à décrire pour lui : "Je n'ai connu qu'elle, je suis né en 1953, elle a accédé au trône en 1952 (...), mais comme je suis arrivé en France depuis 1978, je ne sais pas comment je le ressens, je n'ai pas cette idée de perte."

je ne sais pas comment je le ressens, je n'ai pas cette idée de perte, Kévin Jones, à Nîmes Copier

Il imagine les anglais très tristes, évidemment. Mais c'est, politiquement, tout l'avenir du Royaume-Uni qui risque de se fissurer La reine était le ciment : "ça couplé avec le Brexit, avec le Covid, avec cette incertitude sur la vie, le coût de la vie... où va le Royaume-Uni ? Je pense que beaucoup de gens vont très mal le prendre, au-delà de la tristesse vis-à-vis de la personne. Ils seront tristes. Où vont-ils ? Ils ont choisi de quitter l'Europe, ça fait deux ans très difficiles pour eux". Il ajoute : " _Elle était la trame qui gardait le tissage ensemble_. Les questions d'indépendance de l'Ecosse. Je connais des personnes qui vont avoir des positions plus extrêmes sur cette question."

"Si jamais l'Ecosse choisit l'indépendance, il y a des questions qui se posent sur le Pays-de-Galles et sur l'Irlande du Nord. Et l'Irlande en général, et l'Angleterre, et les Anglais. Donc ça va au-delà de la disparition d'une souveraine" Kévin Jones

ça va au-delà de la disparition d'une souveraine" Kévin Jones Copier

Pour lui, la suite risque d'être bien complexe pour le Royaume-Uni, car Elizabeth II tenait le Royaume dans ses bras : "comme deux bras, qui tenaient tout ça, dans son sein. N'est-ce pas une chose étrange à dire, pour moi qui ne suis pas royaliste du tout ? Elle entourait tout"

Elizabeth 2 tenait le Royaume dans ses bras : "comme deux bras, qui tenaient tout ça, dans son sein" Copier

à lire aussi La reine Elizabeth II est morte à 96 ans