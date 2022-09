Elizabeth II : le maire de Montflours en Mayenne refuse de mettre les drapeaux en berne

Les drapeaux de la commune de Montflours n'ont pas été en berne vendredi 9 septembre à l'annonce du décès de la reine et ne le seront pas non plus lundi 19 pour ses funérailles. Refus total du maire de la commune mayennaise située près de Laval, André Delefosse.

"J'estime qu'on n'est pas dans un pays monarchique, justifie l'édile de gauche. Même si la reine est certainement reconnue pour tout ce qu'elle a fait. L'idée de la population de ma commune c'est qu'on est plus sur un terrain écolo et socialiste. Donc, je pense que ça irait à l'encontre de nos convictions, de nos idées. J'aime bien les Anglais, je n'ai rien conter eux, mais ça les regarde. C'est leur vie, leur monarchie, ils ont baigné dedans, nous ce n'est pas notre cas. Je les respecte mais ça ne fait pas partie de mes convictions."

Comme le maire mayennais, les édiles de Bourges dans le Cher, de Faches-Thumesnil dans le Nord et de Carpentras dans le Vaucluse ont eux aussi refusé de mettre en berne les drapeaux.