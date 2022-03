"Elle incarne les valeurs du département", Anne Hidalgo en meeting dans les Landes

La candidate du parti socialiste Anne Hidalgo a rassemblé plusieurs centaines de sympathisants pour un meeting à Morcenx-la-Nouvelle (Landes) ce dimanche 27 mars 2022. Les élus locaux Boris Vallaud, Eric Sargiacomo et Paul Carrère ont également pris la parole.

Anne Hidalgo de passage dans les Landes. La candidate socialiste à la présidentielle tenait un meeting à Morcenx-la-Nouvelle ce dimanche 27 mars 2022 devant plusieurs centaines de sympathisants, après Toulouse samedi. Un rendez-vous à 14 jours du premier tour du scrutin dans un département historiquement socialiste. "C'est un très beau moment avec des femmes et des hommes qui sont enracinés dans ce beau territoire et qui portent des valeurs de justice sociale", explique la candidate. "Les élus ici continuent à porter ce combat d'une gauche républicaine, laïque, européenne et sociale que je porte."

Derrière son pupitre, un bouquet de rose rouge. Anne Hidalgo veut rester optimiste malgré des sondages qui ne sont pas en sa faveur. "J'ai décidé de porter cette rose et ce qu'elle incarne, cet espoir d'un monde meilleur", rajoute-t-elle. Retraite à 62 ans, revalorisation du SMIC, plus de moyens pour les hôpitaux, la candidate détaille son programme en saluant au passage le modèle d'Ehpad landais. "Dans les Landes, avec Henri Emmanuelli, vous aviez pris cette orientation de ne pas avoir d'Ehpad privé."

On espère que ces sujets qui concernent 100% des Français puissent trouver un écho dans les urnes

A la fin du discours, les sympathisants landais sont conquis. "Moi je pense qu'elle incarne les valeurs du département. Avant de venir je ne savais pas pour qui voter, maintenant je sais. Je l'ai trouvé excellente", réagit Christophe. "Heureusement qu'elle est venue, je crois qu'ici il y a un sérieux soutien, on sait encore ce que c'est le socialisme", lance Francis.

Avant le discours d'Anne Hidalgo, les élus socialistes locaux Paul Carrère, Eric Sargiacomo et Boris Vallaud ont pris la parole. "Après le scandale Orpéa on se félicite tous les jours du choix de notre famille politique des Ehpad publics dans les Landes. Il y a aussi le transport scolaire gratuit, la politique publique de l'eau, des sujets qui concernent la vie quotidienne des gens. Avec Anne Hidalgo c'est encore la vie quotidienne des gens : les salaires, le SMIC, le prix du carburant, l'hôpital, l'école qu'on remet au centre du village. On espère que ces sujets qui concernent 100% des Français puissent trouver un écho dans les urnes", explique Boris Vallaud.

Le soutien de Lionel Jospin

Par ailleurs, ce dimanche soir, Lionel Jospin a annoncé qu'il voterait pour Anne Hidalgo. "Au premier tour, le 10 avril, placé devant une gauche divisée, je voterai pour Anne Hidalgo, la candidate présentée par le Parti socialiste dont je suis membre", écrit-il dans un communiqué. "Je souhaite que soient préservées demain les chances d'une renaissance des idées du socialisme démocratique. Dans l'incertaine période qui vient, la France en aura besoin."