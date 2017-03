"Elle sait ce qu'est le travail et gagner peu", Claudia, électrice Lutte Ouvrière dans la Loire

À quelques semaines du premier tour de l'élection présidentielle 2017, France Bleu Saint-Étienne Loire vous emmène à la rencontre des électeurs ligériens. Chacun leur tour, ils dévoilent leur choix de vote et nous expliquent ce qui les a décidés à voter pour tel ou tel candidat.

Claudia a 55 ans, elle tient un petit restaurant dans le centre-ville de Roanne avec son mari mais ils vivent tous les deux à Saint-Cyr-de-Favières. Claudia sait qu'au second tour elle votera pour le moins pire, donc au premier tour elle se fait plaisir en votant pour la candidate de Lutte Ouvrière, Nathalie Arthaud.

À 55 ans, Claudia raconte qu'elle a déjà eu plusieurs vies: son quotidien ouvrier lorsqu'elle était mécanicienne en confection, puis elle a été auxiliaire de vie et maintenant commerçante. Depuis toujours, Claudia vote Lutte Ouvrière, notamment parce qu'elle est sensible à un argument en particulier : "Ce sont quelques personnes qui se partagent la fortune de la France et tous les petits ouvriers triment pour pouvoir payer leur nourriture et leur loyer."

Claudia et son mari arrivent à s'en sortir financièrement. Ils ont une petite maison dans le village de Saint-Cyr-de-Favières et leurs quatre enfants sont déjà indépendants, mais elle sait que le quotidien est difficile pour beaucoup de Français. Elle a l'impression que Nathalie Arthaud comprend cela : "Elle me rappelle beaucoup Arlette Laguiller. Elle me paraît droite et honnête." Claudia ajoute : "Elle sait ce qu'est le travail et gagner peu".

Le travail est une valeur fondamentale dans la vie de Claudia. Elle raconte qu'elle a appris à travailler tôt, qu'elle n'avait pas le choix : "Nathalie Arthaud est plus proche de nous, elle est à notre niveau." Claudia conclut : "Elle est encore dans la réalité alors que les autres n'y sont plus du tout." Mais Claudia sait que cette réalité est perçue comme utopiste par certains et qu'elle ne paye pas forcément puisqu'en 2012 Lutte Ouvrière a recueilli 0,56% des suffrages au premier tour.