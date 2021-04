Élodie Jacquier-Laforge, députée de l'Isère, veut un report des élections "après l'été"

Report du vote après l'été, vote par correspondance, vaccination des assesseurs : la députée de l'Isère (Modem) Élodie Jacquier-Laforge fait des propositions et prend position avant le débat de la semaine prochaine au Parlement.

Faut-il ou non reporter une nouvelle fois les élections régionales et départementales, prévues initialement en mars ? L'Assemblée nationale va ouvrir le débat la semaine prochaine, avec une séance consacrée à ce sujet, entre autres, mardi 13 avril. La députée de l'Isère Élodie Jacquier-Laforge pense qu'il le faut.

Déjà reportées de mars à juin

Les régionales et les départementales auraient dû avoir lieu en mars dernier. Elles sont déjà reportées au mois de juin, les 13 et 20, précisément. Mais rien n'est moins sûr car la situation sanitaire n'évolue pas dans le bon sens, que la visibilité sur les prochaines semaines est faible et qu'une immunité par le vaccin n'est pas atteignable d'ici le premier tour.

Le Conseil scientifique... renvoie la balle

Le gouvernement avait demandé son avis au Conseil scientifique, qui lui a très gentiment renvoyé la balle dans son camp. A présent, le gouvernement souhaite que les parlementaires en débattent. Certainement aussi pour que chaque camp politique se mouille. C'est le cas du Modem, en tout cas d'Élodie Jacquier-Laforge.

"La campagne vaccinale s’accélère et à l’automne, les assesseurs pourront être vaccinés."

Dans un communiqué, elle prend clairement position pour le report : "les conditions sanitaires actuelles nous conduiront à la même situation en juin, c’est pourquoi il est préférable de les reporter à nouveau. Il ne sera de nouveau pas possible de faire campagne. De plus, la campagne vaccinale s’accélère et à l’automne, les assesseurs pourront être vaccinés, comme le recommande le Conseil scientifique, ce qui en juin paraît impossible".

Elle va même plus loin en proposant de relancer le vote par correspondance : "L’abstention risque de continuer à prendre de l’ampleur. Le vote à distance, que cela soit par correspondance ou par voie électronique, doit être considéré comme une solution. N’oublions pas qu’au second tour des dernières élections municipales, en juin 2020, le taux d’abstention s’est élevé à 58,4 % ! La réintroduction du vote par correspondance, supprimé en France au milieu des années 1970, nous permettrait de ne pas confiner la démocratie. Ce vote a d’ailleurs fait preuve de sa fiabilité dans d’autres pays notamment européens."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

à lire aussi Report des élections régionales : le Conseil scientifique laisse le soin aux autorités politiques de trancher