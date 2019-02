Elu au Mans, il vit en Asie : Jean-Michel Batailler n'a pas de raison de démissionner pour la chef de file de la droite

Le conseiller municipal et départemental sarthois Jean-Michel Batailler s'est récemment installé en Asie pour raisons familiales, sans démissionner de ses mandats. "Il y en a d'autres qu'on ne voit jamais au conseil", rétorque Véronique Rivron, chef de file de la droite et du centre.

On peut habiter en Asie et être conseiller municipal du Mans : pour le groupe Union de la droite et du centre, la question de la démission de Jean-Michel Batailler ne se pose pas. L'élu, qui est aussi conseiller départemental, a quitté la Sarthe en décembre pour raisons familiales, son épouse ayant saisi "une opportunité professionnelle en Thaïlande", explique Véronique Rivron. Jointe par France Bleu Maine, la chef de file de la droite au conseil municipal du Mans, également vice-présidente du conseil départemental, estime qu'il n'y a "aucune raison de se précipiter pour qu'il démissionne".

Retour en mars pour siéger au conseil municipal

"Ce départ était imprévu et soudain, Jean-Michel Batailler n'a pas encore eu le temps de s'organiser, il doit encore voir s'il s'installe définitivement là-bas", précise Véronique Rivron. "Il suit les affaires par mail et il a toujours son activité professionnelle au Mans. Il a d'ailleurs prévu de revenir en mars, il sera présent au prochain conseil. Franchement, le fait qu'il reste élu ne fait pas débat pour nous, en tout cas il n'y a aucune raison de se précipiter. D'autant qu'on est à un an et demi des élections municipales et qu'on a besoin de ses compétences en matière économique".

Marlène Schiappa non plus, on ne la voit jamais - Véronique Rivron, chef de file de l'union de la droite et du centre au conseil municipal du Mans

C'est l'élu socialiste Stéphane Chevet qui a jeté un pavé dans la mare, via un post sur sa page Facebook où il réagissait à l'annonce de la constitution d'un groupe LRM au conseil municipal du Mans. "La création de ce groupe avec Marlène Schiappa, Aurélie Perot et Alain Pigeau n'est pas une surprise pour les observateurs de la vie politique sarthoise, et c'est en soit une clarification", écrit-il. "Maintenant nous attendons la clarification de la droite : au sein de son groupe l'absence de Jean-Michel Batailler interpelle : lui qui habite à des milliers de kilomètres [...] et qui reste conseiller municipal et conseiller départemental !"

"Il y en a d'autres qu'on ne voit jamais au conseil municipal", rétorque Véronique Rivron, "comme Marlène Schiappa, et personne ne lui a demandé de démissionner. C'était pareil quand le maire [Stéphane Le Foll, NDLR] était au gouvernement, ça ne l'empêchait pas de suivre les dossiers". "En plein mouvement des gilets jaunes, et alors qu'on n'arrête pas de parler d'exemplarité, c'est quand même étonnant que tout le monde ait l'air de trouver ça normal", nous confie en retour Stéphane Chevet, qui avait été candidat en binôme avec Marlène Schiappa lors des élections départementales en 2015. C'était sur le canton Le Mans 3, qui avait finalement élu Jean-Michel Batailler et Véronique Rivron. Nous n'avons pour l'instant pas réussi à contacter Jean-Michel Batailler.