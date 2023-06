Élu il y a trois ans à Bordeaux, Pierre Hurmic "a pris la mesure du costume", pour le politologue Jean Petaux

Troisième maire élu à Bordeaux depuis la Seconde guerre mondiale, après Jacques Chaban-Delmas et Alain Juppé, Pierre Hurmic a "manifestement pris la mesure du costume qu'il a su se tailler à sa dimension", estime ce mercredi Jean Petaux. Le politologue bordelais était l'invité de France Bleu Gironde, trois ans jour pour jour après l'élection de l'écologiste au palais Rohan, face à Nicolas Florian (LR), et Philippe Poutou (NPA), le 28 juin 2020. Alors que son bilan municipal a été égratigné par son opposant macroniste Thomas Cazenave ce mercredi , Pierre Hurmic "a pris l'allure et le rythme" poursuit Jean Petaux.

ⓘ Publicité

"Localisme", "radical-socialiste" et "esprit bordelo-bordelais"

Si le politologue juge que trois ans "c'est très court" pour juger une action politique "quand vous voyez qu'en France, il faut à peu près huit ou neuf ans pour une réalisation", Jean Petaux qualifie la première partie du mandat de Pierre Hurmic de "radicale". "Mais pas au sens d'une radicalisation qui serait un durcissement d'une politique écologique, un peu comme les maires de Grenoble ou Lyon, au sens de radical-socialiste". Pour le politologue, cela se caractérise par un certain "localisme", et "un esprit très bordelo-bordelais : on arrondit beaucoup les angles".

Quitte parfois à aller à l'inverse des positions traditionnelles d'Europe écologie - Les Verts, un parti dont Pierre Hurmic se situe "à part", souligne Jean Petaux. Ce dernier cite par exemple l'annualisation de Bordeaux fête le vin, "un acte très fort à destination du monde du vin" et le passage du Tour de France.

Alors que le début de son mandat avait été marqué par plusieurs polémiques, notamment autour de l'art ou du sapin de Noël, Jean Petaux juge que "ce n'est pas forcément essentiel de faire des erreurs de com, les électeurs sont plus sensibles à des éléments très concrets". Pour le politologue, elle ont même copntrinbué à lui donner "une notoriété, une vraie visibilité".