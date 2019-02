Élu pour plusieurs mandats, pour ou contre ?

PACA, France

Aujourd'hui avec la loi sur le non-cumul des mandats, un pas important a déjà été franchi, : les députés et les sénateurs ont droit à un seul mandat local et ils ne peuvent être que conseiller municipal dans le cas des communes, impossible d'être maire ou adjoint. Quelques exemples dans la région sur ces accrocs : Jean-Claude Gaudin à Marseille, quatre mandats de six ans à la mairie ; Gaston Defferre a été maire pendant 34 ans ; Hubert Falco, trois élections successives à la mairie de Toulon. Parmi les recordmen, Roger Mei, le maire de Gardanne, est élu depuis le 20 mars 1977, soit depuis près de 42 ans.

Beaucoup de maires de toutes tendances politiques défendent l’idée que la durée est nécessaire aujourd'hui pour réaliser des projets. Une durée, selon eux, rallongée à cause par exemple des délais administratifs.

Du côté des parlementaires, députés et sénateurs, parmi la nouvelle génération, les "marcheurs" sont plutôt favorables à deux mandats de cinq ans, c’est notamment le cas de Said Ahamada, député des Bouches-du-Rhône. Pour les sénateurs, dont la moyenne d’âge en France est de 61 ans, le président du Sénat, le républicain Gérard Larcher a été élu pour une durée de six ans cinq fois. Faites le calcul : 30 ans à la Haute Assemblée.

Il n’existe aujourd'hui aucun texte officiel pour réglementer le nombre de mandats dans le temps.