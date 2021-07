Elue à la Région, Carole Canette envisage de quitter sa vice-présidence à Orléans métropole

Et de 3 ! Depuis vendredi, la socialiste Carole Canette siège au sein de 3 exécutifs : la ville de Fleury-les-Aubrais, Orléans métropole et la Région Centre-Val de Loire. Même si légalement rien ne lui interdit de cumuler, l'élue a conscience que cela fait beaucoup.

Une vice-présidence de trop ?

Depuis l'été 2020, Carole Canette est en effet maire de Fleury-les-Aubrais et 3ème vice-présidente d'Orléans métropole, en charge du logement, de la rénovation urbaine et de la cohésion sociale. Conséquence des élections régionales où elle était tête de liste dans le Loiret sur la liste de François Bonneau, l'élue socialiste est devenue, la semaine dernière, 3ème vice-présidente à la Région Centre Val-de-Loire, où elle aura en charge notamment les lycées et la jeunesse. Il va falloir faire des choix, reconnaît Carole Canette qui envisage clairement de quitter sa vice-présidence à la métropole : "On ne peut pas tout faire, souffle-t-elle, je vais donc regarder ça de très près."

Mais elle ne souhaite pas brusquer les choses, précise-t-elle : "Il ne s'agit ni d'arrêter des choses brutalement, parce qu'on a des responsabilités tout de même quand on est élu, ni de cumuler des fonctions qu'on ne peut pas remplir. Donc on va assurer une transition à la métropole, mais on a du temps pour le faire."

Décision sans doute à la rentrée

Ce ne sera donc pas pour ce jeudi soir - alors que se réunit le conseil métropolitain à 18h à St Jean-le-Blanc - mais plutôt à la rentrée. Carole Canette a en fait une exigence : que cette vice-présidence reste confiée à un élu fleurissois. Ce ne sera sans doute pas Grégoire Chapuis, qui est lui-même devenu conseiller départemental du Loiret. La logique serait plutôt que ce soit une femme (Maryline Coulon, Christelle Maes ou Isabelle Muller) car l'exécutif métropolitain est déjà loin de la parité : seulement 6 femmes sur les 20 vice-présidences actuellement.