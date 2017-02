Elue à Vichy Communauté dans l'Allier, elle conteste son élection car elle n'était pas candidate !

Cette élue de la nouvelle entité Vichy Communauté consteste son élection, contrainte selon elle : elle n'était pas candidate. C'est le maire de Creuzier-le-Neuf qui aurait encouragé sa majorité à voter pour elle. Le tribunal administratif de Clermont est saisi.

Le 5 janvier dernier, le conseil municipal de Creuzier-le-Neuf dans l'Allier est houleux. A l'ordre du jour, l'élection du nouveau délégué communutaire de Creuzier qui doit siéger à la nouvelle communauté d'agglomération Vichy Communauté.

Cette dernière née, au 1er janvier dernier, de la fusion de la communauté d'agglomération Vichy Val d'Allier et de la communuté de communes de La Montagne Bourbonnaise. Un seul poste est à pourvoir. Et seuls les deux délégués sortants creuziérois de Vichy Val d'Allier peuvent se présenter : il s'agit de Carine Paglia et de Roland Lovaty. Sur les deux candidats potentiels, seul Roland Lovaty veut se présenter à cette élection. Mais sa candidature ne va pas être choisie.

Forte tension au conseil municipal de Creuzier-le-Neuf

Lors de ce fameux conseil municipal, le maire Léopold Nunez insiste pour que Carine Paglia, qui est donc aussi conseillère de Creuzier-le-Neuf, se présente. Elle refuse catégoriquement à nouveau durant pendant la session (un enregistrement le démontre). Le ton monte. Le maire encourage sa majorité à voter quand même pour elle. Aun final c'est ce qui sera fait. Carine Paglia est élue déléguée communuautaire titulaire à son grand regret. Le maire, lui, est élu suppléant de la "non-candidate".

Pour Roland Lovaty, qui a quitté la majorité municipale il y a plusieurs mois, le maire mise sur la démission rapide de Madame Paglia. Une démission qui lui permettrait de passer du statut de suppléant à celui de titulaire sur ce poste de délégué communautaire.

Contacté par téléphone, le maire Léopold Nunez assure n'avoir jamais été au courant des intentions de sa conseillère municipale. Et dément ces accusations.

Un mois plus tard donc, Carine Paglia consteste son élection devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Ce mardi, le rapporteur public s'est prononcé pour l'annulation du vote. Le tribunal rendra sa décision d'ici quinze jours.