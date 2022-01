Élus agressés : "on est les fantassins de la République" dénonce le maire de Roche-La-Molière Eric Berlivet

Des députés LREM font état de menaces de morts par dizaines notamment reçues en amont de l'examen du projet de loi sanitaire. Un phénomène plus large qui touche aussi beaucoup les maires.

France Bleu Saint-Etienne Loire : L'examen du projet de loi sanitaire a été interrompu cette nuit par les députés qui ne voulaient pas se précipiter et adopter le texte en pleine nuit. Est ce que c'est une décision sage ?

Eric Berlivet, maire de Roche-La-Molière : Je pense que quand on débat sur des sujets importants, il faut prendre le temps de le faire. Donc, si cela a été suspendu, reporté, c'est peut être positif. Ils peuvent travailler très tard dans la nuit et très tôt le matin. Il y a ce qu'il faut pour échanger et discuter, même si franchement pour moi il n'y a pas débat puisque si on veut vivre les uns avec les autres, il faut être vacciné.

Et pourtant, c'est peut être le moment de convaincre, de montrer que les choses se passent pas toujours dans le feutré, qu'elles peuvent se passer de manière publique et éviter de voter en pleine nuit.

C'est très bien, effectivement, d'intéresser au débat public, de pouvoir voir et suivre les débats et les échanges qu'il y a à l'Assemblée nationale. C'est indispensable pour la démocratie.

Ce débat sur le pass vaccinal a attisé les tensions entre certains Français et leurs élus, les députés. Vous même, vous êtes élu, vous êtes maire de Roche, la Molière. Les agressions, les insultes c'est monnaie courante ?

Ce n'est pas le quotidien, mais ça arrive. Ça arrive de temps en temps. Ça arrive physiquement parce qu'on est les fantassins de la République, directement sur le terrain face aux habitants. On est confronté à une représentation de ce qui se passe au niveau national. Ils ont à portée de main un élu et donc il peut y avoir un certain relâchement, une non maîtrise de soi, une impulsivité. Surtout post-covid, post-confinement où on ressent une impulsivité de certains.

Vous nous donnez un exemple d'un événement où on n'a pas respecté votre qualité d'élu ?

Par exemple, un véhicule garé devant le portail de l'entrée de l'école où je signale au papa qui était garé devant le portail de décaler sa voiture, que si tout le monde faisait ça, ce serait l'anarchie. Et là, c'est impulsivité, montée en puissance, insultes, menaces. Donc, évidemment, j'ai appris à prendre sur moi, à prendre du recul, à encaisser, mais tout de suite immédiatement derrière, à aller déposer plainte, faire une photo du véhicule et voir avec le procureur pour les procédures. Depuis quelques mois, nous avons la chance d'avoir un procureur réactif et qui accompagne les élus.

C'est pas facile de déposer plainte et ensuite de s'engager dans une procédure judiciaire. Ça coûte de l'argent.

Exactement. Quand on dépose plainte, ça va chez le procureur, ça peut être classé, ça peut être suivi et après, on peut aller en civil. Ça veut dire qu'il faut mettre une caution sur la table. Prendre un avocat pour faire toute une procédure qui peut durer trois ou quatre, cinq ans. Donc c'est décourageant aussi pour certains élus d'aller jusqu'au bout. Moi, en ce qui me concerne, je vais jusqu'au bout des procédures. J'en ai deux en cours, dont une pour menaces où on touche l'intégrité de ma famille et de mes proches sur les réseaux sociaux. Donc, j'irai jusqu'au bout. Ça a été reporté deux fois et on lâche pas. [00:03:32][33.7]

Il n'y a pas d'aide, il n'y a pas d'assurance pour accompagner les élus dans ce genre de démarche ?

A titre personnel, moi, je paie une assurance mais tout n'est pas pris en charge parce qu'évidemment, ce sont des procédures autres que des procédures dans le cadre de la fonction. Il y a toujours des annexes dans les assurances. C'est une assurance qui coûte 117 euros.

Une petite anecdote également aussi. Le lendemain de mon élection, en 2014, on avait coupé les freins de mon véhicule et je l'ai découvert en emmenant mes enfants à l'école. C'est quand même quelque chose qui était assez marquant pour mes enfants et pour moi. Donc voyez, il y a des choses qui sont très graves. Je ne vous parle pas des pneus crevés, des choses comme ça. Sur ce nouveau mandat j'ai beaucoup moins de soucis. C'est uniquement de l'impulsivité et de la frustration à gérer.

Comment vous réagissez quand vous voyez le maire de Lorette, dans le département de la Loire, qui lui aussi reçoit des insultes par dizaines, par centaines après ce qu'on a appelé l'affaire des chèvres ?

Il a l'habitude mais c'est juste inadmissible de menacer un représentant de l'Etat sur la commune de cette façon là. On a d'autres solutions. Moi, quand je me suis engagé en politique, l'idée c'était : plutôt que de critiquer ceux qui étaient en place, j'ai pris leur place. Et il y a d'autres solutions. On peut être membres d'associations, s'impliquer. Qu'est ce qu'on peut donner à la société? Engagez vous, mobilisez vous, engagez vous pour prendre des responsabilités et ça évitera de critiquer ! comme ça, vous verrez ce qu'est la réalité du terrain !