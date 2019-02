Elus, vote blanc, proportionnelle : réécoutez le débat de France Bleu Périgord sur la citoyenneté et la démocratie

Montignac, France

Ce jeudi 14 février, France Bleu Périgord était à Montignac pour son troisième débat dans le cadre du grand débat nationale. Une soixantaine de personnes ont pu discuter de citoyenneté et démocratie avec Bernard Cazeau, sénateur LREM et Laurent Mathieu, maire de Montignac.

La prise en compte du vote blanc

Thierry, un retraité de Montignac aimerait que le vote blanc soir pris en compte. "C'est à moitié fait", lui a répondu Bernard Cazeau. "Mais il faut aller encore un peu plus loin, je n'y suis pas opposé. Depuis 2014, on vote séparément vote blanc et vote nul, maison ne compte pas les votes blancs dans les exprimés. Aujourd'hui on peut aller plus loin et décider que les votes blancs sont un vote retenu, et décider qu'à parti d'un quota, 50%, 60% de vote blanc, on considérerait que le scrutin est à refaire". Le maire de Montignac Laurent Mathieu préférerait la mise en place du vote obligatoire.

Un peu plus de proportionnelle

Vêtue d'un gilet jaune, Annie, une habitante de Montignac âgée de 76 ans a elle réclamé d'insuffler plus de proportionnelle. "Je pense qu'il n'est pas normal que tout le monde, au moins ceux qui font au moins 5% ne soit pas représenté lui a répondu Bernard Cazeau", ouvert à une proportionnelle modérée. Laurent Mathieu a lui plaidé pour ne pas remettre en cause la 5ème république. La formule permettrait malgré tout selon lui à certains partis, les plus petits qui ne sont pas représentés aujourd'hui d'être représentés.

Le sénateur LREM Bernard Cazeau et le maire de Montignac Laurent Mathieu ont participé à ce débat. © Radio France - Benjamin Fontaine

Les "privilèges" des élus pointés du doigt

Jean-Pierre, un chaudronnier à la retraite de Thenon a été très applaudi quand il a dénoncé "les privilèges à tous égards insupportables " des élus et des anciens élus. "Les députés qui ne doivent pas justifier leurs dépenses, alors que dans une entreprise, on doit justifier la moindre dépense. Les sénateurs qui disposent de 18 000 euros de frais d'obsèques". "Les choses sont en train d'évoluer" a répondu Bernard Cazeau qui a annoncé qu'il percevait 5600 euros nets par mois, et que les frais devaient être intégrés dans un ordinateur, pour contrôler les éventuels dérapages.. Le maire de Montignac, Laurent Mathieu a lui évoqué la différence entre ce que perçoivent les élus des petites communes et les autres élus. Il faut selon lui apaiser le débat, et trouve normal que de temps en temps les élus aient des rémunérations gratifiantes, rappelant que dans le privé, elles l'étaient nettement plus.

Dernier débat le 7 mars