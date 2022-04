Élection présidentielle : ruée vers les procurations dans l'agglomération toulousaine

A quatre jours du premier tour de la présidentielle, c'est l'embouteillage pour donner sa procuration. Le 5 avril, on dénombrait en France plus d'un million de demandes selon le Ministère de l'Intérieur. Autour de Toulouse, commissariats et gendarmeries font face à de nombreuses sollicitations.

Devant le commissariat de Saint Cyprien, à Toulouse, la file s'allonge pour faire sa procuration. Une vingtaine de personnes attendent, entre celles qui ont déménagé sans changer de bureau de vote et celles qui partent en week-end ou en vacances. L'attente refroidit même certains votants, comme Barbara, encombrée d'une poussette et de quatre enfants: "Là ce n'est pas possible de faire la queue, j'irai au commissariat central plus tard. Mais au moins, ça montre qu'on est nombreux à vouloir voter !"

à lire aussi Présidentielle et législatives 2022 : comment faire une procuration ?

Dans un bureau de vote (illustration). © Radio France - Éric Turpin

Un travail qui prend du temps

La procédure pour faire sa procuration se veut plus simple pour ces élections. La demande est en partie automatisée, sur Internet, mais il est toujours nécessaire de passer en gendarmerie ou au commissariat pour la valider. Résultat, les forces de l'ordre passent beaucoup de temps à s'en occuper. "On gère à la fois l'accueil des victimes pour les plaintes, et les procurations", regrette Daniel Dupupet, maréchal des logis chef à la gendarmerie de Castelginest. "Forcément, quand on fait ça, on ne peut pas faire autre chose." Et pour le gendarme, les journées risquent d'être bien remplies jusqu'au second tour, prévu pendant les vacances scolaires.

à lire aussi Pourquoi y a-t-il désormais un QR code sur votre carte électorale ?

Celui qui a procuration doit se rendre dans le bureau de vote du requérant

Pour les retardataires, il est possible de faire sa procuration pour le premier tour jusqu'à ce samedi 9 avril veille de scrutin. La personne à qui vous confier votre vote peut habiter une autre commune, mais elle devra se rendre dans votre bureau pour donner votre bulletin.