Le Parti socialiste a un nouveau premier secrétaire départemental en Dordogne. Emeric Lavitola, ex patron de la section de Périgueux et instituteur prend la direction du PS périgourdin.

Périgueux, France

En Dordogne, le PS a un nouveau patron : Emeric Lavitola. Ce père de deux enfants était jusqu'ici et depuis trois ans secrétaire de la section de Périgueux. Cet instituteur de 38 ans est militant depuis une quinzaine d'années.

Il était le mandataire d'Olivier Faure, le nouveau numéro 1 du PS français. Et il promet de tenter de rassembler, et de refonder le parti. Il dit attendre beaucoup du congrès d'Aubervilliers des 7 et 8 avril prohain.

Il sera l'invité de France Bleu Périgord ce lundi matin à 7h50.