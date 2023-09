Émeutes à Saint-Vallier : deux mois après, des élus au chevet des commerçants

Sur le seuil de son salon de coiffure "Un moment d'évasion", Marion Casuccio se souvient très bien du réveil douloureux, le 1er juillet. "J'étais en vacances, on m'a appelée, c'était un samedi matin, pour me dire qu'il y avait des trous dans ma vitrine. C'était choquant, on pensait pas que ça arrivait à Saint-Vallier". Cette nuit-là, plusieurs individus font subir le même sort (abîmées mais pas brisées) à une dizaine de vitrines dans la ville de 4.000 habitants. Heureusement pour les commerçants, les assureurs et les pouvoirs publics réagissent rapidement : la plupart sont remboursés intégralement du remplacement des vitres, d'autres doivent s'acquitter d'une franchise, comme Marion.

"L'aide régionale, 5.000 euros, je l'ai déjà touchée, ça m'aide pour le manque à gagner", dit la coiffeuse. Effectivement, la région Auvergne-Rhône-Alpes a débloqué une aide, relativement simple à obtenir si on en croit l'expérience des intéressés, c'est-à-dire trois commerçants drômois, tous installés à Saint-Vallier. "Ça va vite, donc je vous remercie d'être à nos côtés", sourit une autre coiffeuse ayant touché l'aide, Isabelle Gouin. "L'assureur m'a tout remboursé, sauf une journée d'inactivité pour changer la vitrine, mais je vais me servir de l'aide pour faire des travaux dans ma boutique, investir", ajoute-t-elle.

Quatre élus LR et UDI de la Région écoutent Isabelle Gouin, patronne d'un salon de coiffure à Saint-Vallier depuis 14 ans © Radio France - Alexandre Berthaud

Du côté de la majorité régionale, la mise en place de cette aide est l'occasion de faire passer des messages. "On apporte un soutien autrement que matériel ou par téléphone. La Région n'est pas une collectivité loin du terrain. On veut aussi dire qu'on est souple, on intervient vite. On est partenaires des autres collectivités, comme la ville de Saint-Vallier, en revanche on peut souligner que rien n'a été fait par l'État, alors que la sécurité est une compétence de l'État", détaille Nicolas Daragon, vice-président de la Région AURA en charge des Finances.

Au total, une centaine de commerçants ont sollicité l'aide dans toute la Région, dont trois dans la Drôme, tous à Saint-Vallier, aucun en Ardèche.