Émeutes : la région Grand Est vote à l'unanimité l'aide d'urgence à destination des commerces et collectivités

Financer la reconstruction. Une semaine après les émeutes causées par la mort de Nahel, la région Grand Est a voté ce vendredi 7 juillet 2023 à l'unanimité, une aide de 10 millions d'euros à destination des collectivités locales et des commerces victimes de dégradations ou de pillages.

ⓘ Publicité

Débloquée la semaine prochaine

Dans le détail, cinq millions "pour alimenter la reconstruction des services et des biens publics dans les communes touchées", et cinq millions "en aide aux TPE et commerçants impactés". Les fonds seront débloqués la semaine prochaine , précise la région.