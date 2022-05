Crise : A Limoges, le Maire Emile-Roger Lombertie veut faire des économies et lutter contre le gaspillage

Face à la crise et à l'augmentation de certains coûts pour les collectivités, le Maire de Limoges Emile-Roger Lombertie entend faire des économie et lutter contre le gaspillage. Il a expliqué comment ce lundi matin sur France Bleu Limousin.

Il n'y a pas que les ménages et les entreprises qui doivent faire face à des augmentations tous azimuts en ce moment. Les collectivités locales subissent aussi de plein fouet les conséquences de la crise. Invité de France Bleu Limousin ce lundi matin, le Maire de Limoges Emile-Roger Lombertie a sorti sa calculette pour évaluer les hausses : "l'électricité 25 %, le chauffage, 49 %, ça nécessite des économies et une lutte terrible contre le gaspillage si nous ne voulons pas exploser parce que ça va représenter plusieurs millions d'euros" a expliqué le Maire de la capitale limousine. "Donc nous avons besoin de lutter vraiment contre le gaspillage et faire des économies".

Quelles économies ? "Si vous prenez le cas des cantines, le fait d'être en rupture sur le beurre qui a augmenté de 45 % ou sur les huiles ou sur la farine ou sur certains produits, nous amène à nous poser la question de réorganiser et d'essayer de canaliser les coûts au maximum (...). Il n'y a pas de petites économies et il n'y a pas de petite lutte contre le gaspillage" a indiqué Emile-Roger Lombertie, rappelant que les taux d'imposition allaient rester inchangés.

Des légumes à la place des fleurs

"Je souhaite lancer une vraie campagne. A la place des fleurs, mettons des légumes partout où nous le pouvons pour faire en sorte que nous ne soyons pas dans une situation de paupérisme" a poursuivi le Maire de Limoges, avant d'évoquer les facteurs qui ont créé ces hausses, et notamment "la parité entre le dollar et l'euro qui aujourd'hui est mauvaise pour l'euro et qui fait que tout ce que nous achetons sur le marché international nous coûte beaucoup plus".

Interrogé enfin sur la hausse annoncée des tarifs de stationnement (à partir du 1er juillet prochain) et sur l'extension futures des zones de parking payants, Emile-Roger Lombertie a assuré que "(Limoges était) parmi les villes qui augmentons le moins parmi les villes de notre strate. Vous n'avez qu'à comparer par rapport à Poitiers et à Bordeaux, deux villes voisines de Nouvelle-Aquitaine. Nous sommes beaucoup moins chers et j'y ai tenu pour une raison claire : nous avons des gens qui viennent travailler de l'extérieur, qui garent leur voiture à la journée. Nous avons toujours les abonnements et ce sont des gens à petits revenus" a-t-il précisé, expliquant que plusieurs choses guidaient cette hausse. "La première chose, c'est la demande des riverains par rapport aux voitures ventouses. La deuxième chose, c'est l'aménagement du plan de circulation qui va se faire avec le BHNS (Bus à Niveau Niveau de Service, NDLR) et nous devons réfléchir à une organisation qui soit satisfaisante. Le BHNS va nous supprimer pas mal de places de stationnement et nous devons habituer progressivement la population à utiliser des places de stationnement d'une manière souple" a-t-il, conclu.