Emilie Chalas : "ces méthodes ne sont pas dignes d'une élection municipale"

Ce communiqué a commencé à tourner, en fin de semaine, sur les réseaux sociaux et dans les réseaux internes de "la République en marche" iséroise. "Emilie Chalas ne peut, objectivement, pas être la prochaine maire de Grenoble" peut-on lire sur ce texte non signé et titré "Appel aux marcheurs grenoblois". L'équipe de la députée de l'Isère, et candidate aux élections municipales à Grenoble, a condamné fermement la diffusion de cet appel et accuse les soutiens d'Olivier Noblecourt d'en être les auteurs.

Dès la connaissance de ce texte, Olivier Six, numéro 2 sur la liste "La République en marche", réfute la thèse d'une désertion à l'intérieur du camp des marcheurs. "Il s'agit d'un épiphénomène. On a la preuve maintenant que c'est l'équipe d'Olivier Noblecourt qui a rédigé ce communiqué, diffusé par un marcheur qui a été manipulé puisque sa fille est sur la liste d'Olivier Noblecourt".

Le fameux communiqué titré "Appel aux marcheurs grenoblois". © Radio France - Bastien Thomas

Le diffuseur du communiqué assume son acte

L'homme à l'origine de la diffusion, c'est Michel Belakhovsky, physicien grenoblois à la retraite et adhérant "La République en marche" en Isère. Il dit avoir reçu ce communiqué par sa fille, Marie Belakhovsky, 22ème co-listière d'Olivier Noblecourt. "J'ai envoyé ce mail avec le communiqué, sans attaches partisanes. J'étais dès le départ pour une alliance entre la République en marche et le mouvement Grenoble Nouvel Air d'Olivier Noblecourt. Mon message écrit dans ce mail, avec le communiqué en pièce jointe, n'a rien de nouveau et à toujours été le fond de ma pensée" explique-t-il.

Emilie Chalas a condamné, elle aussi, cette diffusion et précise que Michel Belakhovsky sera prochainement exclu du parti présidentiel. Elle va même plus loin et accuse un autre co-listier d'Olivier Noblecourt d'être l'auteur de ce texte. "Quand on regarde avec des informaticiens qui est l'auteur de ce PDF, on s’aperçoit qu'il s'agit de Benoît Mollaret, candidat à la 11ème place sur la liste d'Olivier Noblecourt".

Selon Emilie Chalas, c'est Benoît Mollaret qui aurait crée ce fichier PDF le 19 février dernier (capture d'écran). - Emilie Chalas

"Ces méthodes ne sont pas dignes d'une élection municipale et je suis affligée vu les enjeux qui doivent être portés à Grenoble" - Emilie Chalas, candidate LREM à la mairie de Grenoble.

Emilie Chalas demande aux principaux intéressés, Olivier Noblecourt, Benoît Mollaret et Marie Belakhovsky, de s'expliquer publiquement à ce sujet alors qu'elle a tendu la main au candidat socialiste pour une alliance au soir du premier tour des municipales le 15 mars prochain. Contacté, le socialiste Benoît Mollaret n'a pas souhaité répondre à nos questions.

Du côté de l'équipe d'Olivier Noblecourt, pas de communiqué officiel. Mais on renvoie l'origine de ce texte vers les plus hautes sphères du mouvement en Isère.