Emilie Chalas, députée LREM en Isère "JL Mélenchon ne sera pas 1er Ministre, il faut redescendre sur terre !"

France Bleu Isère : Est-ce que pour vous le Front Républicain a fonctionné ce 24 avril ?

Emilie Chalas : Absolument, il a fonctionné et d'ailleurs, on voit bien que le peuple français est un peuple politique et responsable qui effectivement a dit non au Front national en France, et ça, c'est quand même un soulagement et un réajustement.

Est-ce-que vous dites "merci" aux électeurs de gauche et notamment ceux de Jean-Luc Mélenchon ?

Je dis merci à tous les Français qui ont voté et qui ont voté pour Emmanuel Macron au 2e tour.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Emmanuel Macron disait hier soir "ce vote nous oblige" ... Ça veut dire quoi ? Il va devoir donner des gages sur sa gauche ?

Ça veut dire qu'il est en responsabilité cinq ans de plus. Ça veut dire qu'il faut qu'il soit le président de tous les Français. Il l'a d'ailleurs annoncé hier soir et cela veut dire qu'il doit entendre l'inquiétude de la jeunesse, notamment sur le climat. Plus fort, plus vite, plus haut. Et tout de suite, ne plus attendre et continuer à accélérer ce que l'on a fait pendant cinq ans. Et peut-être le porter plus solidement. Un deuxième enjeu aussi sur la justice sociale et une meilleure répartition des richesses. Là aussi, il faut entendre la colère des classes moyennes, des plus en difficulté. Ce besoin de répartition plus juste des richesses et enfin, cette attente aussi, ce besoin de sécurité que l'on doit là encore renforcer pour que chacun vive confortablement, librement et en toute sécurité dans sa ville, dans son village ou dans son quartier.

Ça veut dire concrètement que vous, si vous êtes réélue député de la majorité, vous allez pousser pour amender le projet ... et sur quels points ?

Avant l'enjeu des législatives et de ma situation personnelle, c'est d'abord de regarder comment, justement, le Président de la République va construire son gouvernement, qui va être son premier ministre ? Et tout cela va déjà donner un cap guidé. Et j'attends évidemment beaucoup, beaucoup de l'aspect écologique, de l'aspect social, de l'aspect dynamique économique. Parce qu'évidemment, on redistribue quand il y a une création de richesse, ne l'oublions pas quand même. Donc, c'est le fameux en même temps, mais on ne distribue pas de gâteau s'il n'y a pas de gâteau. Donc à un moment, il faut produire ces richesses. Donc tout cela est capital. Viendra le temps des législatives pour la suite, et notamment de la troisième. Nous verrons cela.

à lire aussi Présidentielle 2022 : les réactions en Isère après la réélection d'Emmanuel Macron

Une majorité de Français ne souhaite pas qu'Emmanuel Macron remporte les élections législatives. 63%, selon un sondage OpinionWay. Qu'est-ce que ça vous inspire ?

Ça m'inspire que les Français en responsabilité et raisonnablement n'ont pas voté Marine Le Pen au second tour des élections présidentielles. Cela m'inspire que le peuple français est un peuple responsable. Ils ont maintenant, nous avons maintenant, un Président de la République, un cap pour cinq ans et un président qui est à l'écoute des sensibilités des uns et des autres et de tous les Français. Et j'imagine que les Français lui donneront une majorité. Voilà, c'est le sens de la Ve République. Nous verrons cela pour les législatives, mais évidemment pas à pas. Citoyens par citoyens, comme je l'ai fait pendant cinq ans, nous irons chercher chaque circonscription pour donner à Emmanuel Macron une majorité. Cela va de soi.

Et Jean-Luc Mélenchon, de son côté, appelle les Français à le nommer Premier ministre. Quelle est votre réaction ?

"Jusqu'à preuve du contraire, on n'est pas encore dans la saison du melon"

Jusqu'à preuve du contraire, on n'est pas encore dans la saison du melon. Mais blague à part, blague à part, soyons un peu sérieux. D'abord, il ne faut pas tromper les Français sur le fonctionnement de la Ve République. Le Premier ministre n'est pas élu, donc le Premier ministre ne sera pas Jean-Luc Mélenchon s'il a une majorité à l'Assemblée Nationale ... majorité qu'il n'aura pas ! Regardant les résultats du 1er tour de la présidentielle où, je le rappelle, ce n'est pas Jean-Luc Mélenchon qui arrive en tête. Il faut redescendre un peu sur terre. Ensuite, sur quelle circonscription, sur combien de circonscriptions, la France insoumise est arrivée en tête ? Un peu plus de 100 en France, donc, ce n'est pas avec ça qu'on fait une majorité, une majorité, c'est 289. Donc, soyons un peu sérieux. Revenons les pieds sur terre. Faisons ces campagnes. Que la France Insoumise fasse campagne pour les législatives, nous ferons les nôtres. En attendant, je crois qu'ils ont du boulot sur les accords puisque c'est vraiment pas gagné. Ils sont tellement incapables de discuter les uns avec les autres, notamment sur la troisième. Voila, j'ai entendu Emilie Marche (porte parole de La France Insoumise en Isère, ndlr) tout à l'heure. C'est "oui à l'union", mais enfin "à notre façon". Bon, je souhaite à tous les candidats et à tous ceux qui espèrent l'être, que ce soit chez les Verts, chez la France Insoumise, au Parti Communiste ... beaucoup de courage dans ces négociations avec la France Insoumise ! Ce sont des négociations, mais en tout cas, le travail n'est absolument pas fait. Donc, il ne faut pas tromper les Français. Le Premier ministre n'est pas élu. Le Premier ministre ne sera pas Jean-Luc Mélenchon. Je pense qu'il ne faut pas avoir des arguments de communication politique un peu fallacieuse. Que chacun fasse sa campagne sur les législatives et nous compterons à la fin en juin.

Nous parlons justement de votre majorité. On a reproché à intervalles réguliers à la majorité à l'Assemblée, d'être parfois une chambre d'enregistrement. Qu'est-ce qu'il faut changer dans ce quinquennat à venir de la part de l'exécutif et du législatif ?

D'abord, je ne crois pas qu'on a été une chambre d'enregistrement. J'ai remporté quelques batailles, notamment sur la pollution de l'air et le chauffage au bois, notamment sur la prime de précarité dans la fonction publique, notamment sur la déontologie des hauts fonctionnaires. On a quand même gagné des batailles avec des rapports de force avec le gouvernement. C'est le job du député, c'est le job de l'Assemblée. Donc on ne peut pas dire que le travail à l'Assemblée n'est pas fait. Ensuite, le Président de la République, hier soir, a été très clair ce ne sera pas cinq ans de continuité. Donc j'attends avec impatience la constitution du gouvernement. Les premières mesures et le cap qui, au-delà de son projet que l'on connait bien sûr, va venir parler à tous les Français et rassembler justement sur l'écologie, sur la répartition des richesses, sur la sécurité. Il faut répondre à tous les Français. J'attends avec impatience et nous verrons comment chaque député défendra son idée, ses convictions dans chaque territoire français.