Emilie Chalas : "Je prendrai toutes les bonnes idées et ceux qui les portent"

Grenoble, France

Désignée au cœur de l'été par la commission nationale d'investiture, Emilie Chalas a fait sa rentrée politique ce jeudi sur France Bleu Isère et levé le voile sur sa stratégie pour rassembler son camps et au-delà. Emilie Chalas "discute" avec ses adversaires malheureux pour l'investiture Cécile Prost, et Olivier Six. "On discute et ce sera avec plaisir que nous travaillerons avec eux sur notre liste" confie la grenobloise.

Mais au-delà de la réconciliation au sein de LREM, Emilie Chalas entend bien construire un large rassemblement. "Il y a au plan national, une forte confrontation politique entre le parti socialiste et la majorité à l'assemblée nationale mais au niveau local les enjeux et les contextes sont différents." Emilie Chalas ne ferme donc pas la porte sur sa gauche, elle rappelle d’ailleurs qu'à titre personnel elle a toujours revendiqué avoir une sensibilité de gauche.

Alain Carignon sait encore parler et séduire, c'est sa force et sa qualité

La candidate LREM ne ferme pas la porte sur sa droite non plus. Évoquant par exemple Matthieu Chamussy (actuel chef de file de l'opposition LR-UDI à la mairie) Emilie Chalas résume la situation ainsi : "parlons des idées, et si les idées sont bonnes nous les prendrons et nous prendrons les personnes qui les portent" explique la candidate. Elle fixe comme "ligne rouge" de l'ouverture à droite, l'ancien maire Alain Carignon. Si l'actuelle députée de Grenoble ne l'attaque pas sur son passé judiciaire, "la loi française l'autorise à être candidat, je respecte ça", Emilie Chalas reconnait aussi qu'il porte "un projet très construit" et qu'il mène "une campagne de terrain très active". "C'est un homme qui sait encore parler, séduire qu'il ne faut pas sous estimer" conclu-t-elle.

On tirera le bilan d'Eric Piolle

Reste que son adversaire numéro 1 c'est bien le maire sortant Eric Piolle. "On dressera son bilan de manière objective ce qui marche et ce qui ne marche pas. Nous ressortirons aussi un certain nombre de sujets qu'il a tendance à mettre sous le tapis, notamment la sécurité et nous l'attaquerons sur l'écologie". Emilie Chalas défend "une écologie pragmatique et non pas dogmatique et caricaturale".