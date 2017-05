Emission spéciale consacrée au second tour de la présidentielle sur France Bleu Loire Océan

Au lendemain du débat télévisé entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, la rédaction de France Bleu Loire Océan vous propose une grande émission consacrée au 2ème tour de l'élection présidentielle. Rendez-vous en direct ce jeudi entre 19 heures et 20 heures.

Après le débat télévisé entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, les deux candidats qualifiés pour le second tour de l'élection présidentielle, France Bleu Loire Océan se mobilise pour vous faire vivre les enjeux de ce scrutin. Pendant une heure, de 19h à 20h, nous recevrons plusieurs invités : Arnauld Leclerc, maître de conférence en sciences politiques à l'université de Nantes, Arnaud Wajdzik, directeur départemental de Ouest-France de Loire-Atlantique, Cécile Petident, rédactrice en chef de Télénantes, et Jérôme Vallette, directeur de la rédaction de ComPol, média spécialisé dans la communication politique, basé à Nantes.

Quels sont les enjeux du scrutin vus de Loire-Atlantique et de Vendée ?

Ces intervenants reviendront sur le débat d'entre-deux-tours : y-a-t-il un gagnant et/ou un perdant ? A-t-il modifié le rapport de forces entre le candidat d'En Marche! et celle du Front National ? Sur quels thèmes cette campagne du second tour se joue-t-elle ? Les invités débattront aussi des enjeux de l'élection présidentielle vus de Loire-Atlantique et de Vendée : de quelle manière les résultats du premier tour ont-ils modifié la situation politique régionale ? Le Front National et En Marche! vont-ils profiter de leur présence au second tour pour s'enraciner localement ? Des thématiques locales (Notre-Dame--des-Landes, STX...) peuvent-elles peser dans le scrutin ? Quelles conséquences la présidentielle aura-t-elle sur les élections législatives de juin ?